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Ломаченко упал на пол ринга в пятом раунде

21 мая 2023 07:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко упал на пол ринга в пятом раунде
Василий Ломаченко в углу ринга. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В американском Лас-Вегасе продолжается центральный бой вечера. Василий Ломаченко и Девин Хейни обмениваются ударами на ринге. 

Украинский боксер отчаянно сражается, но пропускает немало ударов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Боксеры начали этот поединок с активной разведки боем. Василий Ломаченко пытался захватить инициативу, а Девин Хейни слишком часто прижимался к канатам. 

Равная борьба 

И Хейни, и Ломаченко довольно плохо действуют в защите. Оба боксера пропускают удары в голову в каждом раунде. Эксперты отдали инициативу американцу по итогам первого и четвертого раундов. Во втором и третьем Василий Ломаченко владел инициативой. 

Ломаченко и Хейни
Ломаченко и Хейни на ринге. Скриншот YouTube

В середине пятого раунда украинец пропустил от соперника джеб, поскользнулся и на секунду упал на ринг. Ломаченко быстро поднялся и продолжил поединок. Трибуны периодически скандируют имя Василия. 

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе. 

Взвешивание Василия Ломаченко и Девина Хейни завершилось скандалом. Этот бой в Украине можно будет посмотреть бесплатно. 

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