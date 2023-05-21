Ломаченко упал на пол ринга в пятом раунде

Василий Ломаченко в углу ринга. Скриншот YouTube

В американском Лас-Вегасе продолжается центральный бой вечера. Василий Ломаченко и Девин Хейни обмениваются ударами на ринге.

Украинский боксер отчаянно сражается, но пропускает немало ударов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Боксеры начали этот поединок с активной разведки боем. Василий Ломаченко пытался захватить инициативу, а Девин Хейни слишком часто прижимался к канатам.

Равная борьба

И Хейни, и Ломаченко довольно плохо действуют в защите. Оба боксера пропускают удары в голову в каждом раунде. Эксперты отдали инициативу американцу по итогам первого и четвертого раундов. Во втором и третьем Василий Ломаченко владел инициативой.

Ломаченко и Хейни на ринге. Скриншот YouTube

В середине пятого раунда украинец пропустил от соперника джеб, поскользнулся и на секунду упал на ринг. Ломаченко быстро поднялся и продолжил поединок. Трибуны периодически скандируют имя Василия.

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в другом клубе.

Взвешивание Василия Ломаченко и Девина Хейни завершилось скандалом. Этот бой в Украине можно будет посмотреть бесплатно.