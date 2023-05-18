Циганковим цікавляться декілька англійських клубів

Віктор Циганков в Іспанії. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншому клубі. Футболіст привернув увагу представників англійської Прем'єр-ліги.

"Жироні" буде складно зберегти у складі українського гравця, повідомляє Daily Mail.

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Віктор Циганков перейшов до "Жирони" наприкінці січня 2023-го року і швидко зумів стати одним із лідерів команди. Півзахисник збірної України провів за каталонців 15 матчів, у яких забив три голи та зробив п'ять результативних передач. "Жирона" у другій частині сезону зуміла піднятися у турнірній таблиці на сьоме місце, що дає команді право зіграти у єврокубках.

Трансфер Циганкова

На успішну та ефектну гру українського півзахисника звернули увагу скаути інших клубів. В Іспанії Циганковим цікавиться "Севілья", проте "нервіонці" мають сильних конкурентів з інших ліг.

У послугах креативного футболіста, який вміє брати гру на себе та діяти нестандартно, зацікавлені представники чемпіонату Англії. Одразу кілька представників АПЛ вивчають манеру гри Циганкова, а скаути "Вулвергемптону" збираються відвідати найближчий матч "Жирони" та спостерігати за українцем з трибуни.

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Каталонський клуб заплатив за гравця п'ять мільйонів євро. "Жирона" переведе на банківський рахунок "Динамо" половину суми від наступного перепродажу гравця. Орієнтовна трансферна вартість Циганкова становить 18 млн євро.

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