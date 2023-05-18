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"Дніпро-1" виставив чималий цінник на Артема Довбика

18 травня 2023 15:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Дніпро-1" виставив чималий цінник на Артема Довбика
Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. Фото: СК "Дніпро-1"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Керівництво "Дніпра-1" готове відпустити нападника Артема Довбика в інший клуб, однак розраховує отримати за гравця хорошу грошову компенсацію. Водночас у клубі вважають, що форвард заслужив на те, аби грати в одному з провідних європейських чемпіонатів. 

Про це заявив комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман в інтерв'ю Футбол Time. 

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За Довбика хочуть мільйони євро

"Дніпро-1" хоче отримати за Артема Довбика щонайменше 15 мільйонів євро. Керівництво українського клубу має намір зробити трансфер таким, аби усі зацікавлені сторони залишились задоволені.

"Реалії нашого чемпіонату показують, що менше, ніж за 15 мільйонів ми б його не хотіли віддавати. Мудрика не буду брати, тому що він може дійсно унікальний і коштує якихось шалених грошей, але того ж Забарного продали вдало. Той же Циганков коштував не стільки, за скільки його відпустили, тому що там закінчувався контракт. "Динамо", наскільки я знаю, отримало хороший контракт на випадок подальшого продажу", — заявив Фрідман. 

Водночас функціонер зазначив, що Довбика час відпускати в інший клуб. 

"Якщо буде 15 мільйонів, то думаю, що є сенс розмовляти. Безумовно, Довбика потрібно відпускати, він заслужив на це. Заслужив своїм ставленням до справи, грою. У нас із ним і його агентом є домовленість, що при першій же хорошій пропозиції, яка влаштовуватиме і нас, і його — ми його відпустимо", — констатував комерційний директор "Дніпра-1". 

У поточному сезоні чемпіонату України Артем Довбик зіграв 26 матчів за "Дніпро-1", в яких забив 23 м'ячі. 

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