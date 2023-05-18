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ФИФА показала логотип Кубка Мира по футболу-2026

18 мая 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФИФА показала логотип Кубка Мира по футболу-2026
Джанни Инфантино на церемонии. Скриншот YouTube.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает проводить торжественные церемонии, которые приурочены к чемпионату мира по футболу 2026-го года. На этот раз президент организации провел презентацию официального герба Мундиаля. 

Впервые в истории на логотип ЧМ составлен из цифр, которые обозначают год проведения турнира, сообщает ФИФА

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Официальная презентация логотипа Кубка Мира-2026 прошла в американском Лос-Анджелесе. Местом ее проведения была выбрана одна из самых узнаваемых локаций страны — обсерватория Гриффита. 

Заявление Инфантино 

В ФИФА отдельно отметили разнообразие культур стран, которые примут Мундиаль. Бразилец Роналдо, который помогал Джанни Инфантино проводить презентацию, вспомнил о ЧМ-1994. Он не сомневается в том, что новый турнир, который частично пройдет в США, тоже окажется драматичным и бескомпромиссным. 

логотип ЧМ-2026
Логотип ЧМ-2026. Скриншот YouTube

Джанни Инфантино поддержал легендарного футболиста. Он отметил, что Мундиаль-2026 станет лучшим и самым инклюзивным чемпионатом мира в истории футбола. 

"Турнир позволит каждой стране и каждому участнику вписать собственную страницу в историю чемпионатов мира по футболу, и уникальный логотип является важным шагом на этом пути к 2026 году", — заявил Джанни Инфантино. 

Мундиаль-2026 будет проходить с июня по июль в США, Канаде и Мексике. Финал состоится на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Джерси. 

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду. 

Тренер Сергей Ребров согласился возглавить сборную Украины.

Боксер Василий Ломаченко выиграл дуэль у Девина Хейни и сделал заявление. 

Форвард Артем Довбик может перейти во французский "Марсель". 

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