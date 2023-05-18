ФИФА показала логотип Кубка Мира по футболу-2026

Джанни Инфантино на церемонии. Скриншот YouTube.

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает проводить торжественные церемонии, которые приурочены к чемпионату мира по футболу 2026-го года. На этот раз президент организации провел презентацию официального герба Мундиаля.

Впервые в истории на логотип ЧМ составлен из цифр, которые обозначают год проведения турнира, сообщает ФИФА.

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Официальная презентация логотипа Кубка Мира-2026 прошла в американском Лос-Анджелесе. Местом ее проведения была выбрана одна из самых узнаваемых локаций страны — обсерватория Гриффита.

Заявление Инфантино

В ФИФА отдельно отметили разнообразие культур стран, которые примут Мундиаль. Бразилец Роналдо, который помогал Джанни Инфантино проводить презентацию, вспомнил о ЧМ-1994. Он не сомневается в том, что новый турнир, который частично пройдет в США, тоже окажется драматичным и бескомпромиссным.

Логотип ЧМ-2026. Скриншот YouTube

Джанни Инфантино поддержал легендарного футболиста. Он отметил, что Мундиаль-2026 станет лучшим и самым инклюзивным чемпионатом мира в истории футбола.

"Турнир позволит каждой стране и каждому участнику вписать собственную страницу в историю чемпионатов мира по футболу, и уникальный логотип является важным шагом на этом пути к 2026 году", — заявил Джанни Инфантино.

The countdown is 🔛 for the 2026 @FIFAWorldCup!



The official brand of the 2026 #FIFAWorldCup was launched in Los Angeles, USA, in an event that saw host countries Canada, Mexico and the USA, football legends and guests come together to celebrate: — FIFA (@FIFAcom) May 18, 2023

Мундиаль-2026 будет проходить с июня по июль в США, Канаде и Мексике. Финал состоится на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Джерси.

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