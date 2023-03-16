Джанни Інфантино преподнес сюрприз на выборах президента ФИФА

Завершились выборы президента ФИФА: кто победил
В столице Руанды городе Кигали прошел 73-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). На нем был избран новый президент организации.
Джанни Инфантино останется главой ФИФА как минимум до 2027-го года, сообщает официальный сайт федерации.
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Третий срок Инфантино
52-летний Джанни Инфантино удивил тем, что оказался единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Таким образом он сохранил за собой эту должность еще на несколько лет.
Впервые Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок. Сейчас начинается его третья каденция.
Что ждет ФИФА?
До Джанни Инфантино президентом ФИФА был Йозеф Блаттер. Его отстранили от должности и запретили ему заниматься футбольной деятельностью в 2015 году после того, как Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело.
Джанни Инфантино на третьем сроке президентства ФИФА хочет реформировать чемпионат мира по футболу 2026 года. В этом Мундиале примет участие рекордное количество национальных команд.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.
А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.