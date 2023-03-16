Джанні Інфантіно зробив сюрприз на виборах президента ФІФА

Найближчим часом на ФІФА чекають серйозні зміни

У столиці Руанди місті Кігалі пройшов 73-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА). На ньому було обрано нового президента організації.

Джанні Інфантіно залишиться головою ФІФА як мінімум до 2027 року, повідомляє офіційний сайт федерації.

Третій термін Інфантіно

52-річний Джанні Інфантіно здивував тим, що виявився єдиним кандидатом на пост президента ФІФА. Таким чином, він зберіг за собою цю посаду ще на кілька років.

Вперше Інфантіно було обрано президентом ФІФА у 2016 році, набравши у другому турі голосування 115 голосів із 207 можливих. У 2019 році його було переобрано на другий термін. Нині розпочинається його третя каденція.

Що чекає на ФІФА?

До Джанні Інфантіно президентом ФІФА був Йозеф Блаттер. Його усунули з посади та заборонили йому займатися футбольною діяльністю у 2015 році після того, як Генеральна прокуратура Швейцарії порушила проти нього кримінальну справу.

Джанні Інфантіно на третьому терміні президентства ФІФА хоче реформувати чемпіонат світу з футболу 2026 року. У цьому Мундіалі візьме участь рекордна кількість національних команд.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.