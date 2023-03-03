Адриана Лима в центре скандала из-за ФИФА — причины критики

Бывшей супермодели вспомнили старое высказывание

Бывшая бразильская супермодель Адриана Лима недавно была назначена послом болельщиков Международной Федерации футбола. Инициатива оказалась скандальной.

Рассказываем об идее ФИФА и причинах ее провала в специальном материале портала Новини.LIVE.

Логика ФИФА

Летом этого года состоится женский чемпионат мира-2023 по футболу. Турнир пройдет в Австралии и Новой Зеландии. Большинство болельщиков имеют скудные представления о женском футболе, хотя это достаточно большая индустрия с положительной динамикой развития и прекрасными спортсменками.

Идея привлечения дополнительного внимания к женскому футболу сама по себе хороша. Можно даже понять логику ФИФА пригласить на должность амбассадора знаменитость. Большинство мужчин знают Адриану Лиму, которую когда-то называли одной из самых соблазнительных девушек планеты.

Однако в ФИФА, как обычно, решили пойти по легкому пути. Вместо того чтобы назначить на эту должность кого-то из всемирно известных футболисток, Федерация обратилась за помощью к подзабытой бывшей модели, которая практически не ассоциируется с футболом. Только ее преданные болельщики знают, что Адриана считается болельщицей итальянского клуба "Интера" еще с тех времен, как в его составе выступал бразилец Роналдо.

"Если речь идет о продвижении мужских турниров, на постерах появляется Криштиану Роналду, в рекламе — Лионель Месси или Килиан Мбаппе. Но для популяризации женского футбола решили выбрать супермодель. Зачем, если можно было пригласить Меган Рапино или Сэм Керр? Любую спортсменку, заслужившую международное признание благодаря своему вкладу в этот вид спорта", — задала вопрос глава Women Sport Australia Джен Дормэнн.

Причины скандала

Справедливая обида представительниц женского футбола на решение ФИФА стала лишь одной из проблем. Второй составляющей провала оказались давние высказывания Адрианы Лимы на темы, которые в современном обществе либо табуированы, либо требуют четкого ответа.

Еще в 2006-м году Адриана Лима назвала аборты "преступлением". Тогда ей это показалось смелым высказыванием, но сейчас те слова могут поставить пятно на репутации бывшей модели. Сейчас на фоне общего недовольства назначением бразильянки ей вспомнили то старое высказывание. Отдуваться пришлось пресс-атташе модели, которая заверила, что за последние годы Адриана Лима многое переосмыслила в жизни. Теперь она совершенно иначе относится и к абортам, и даже к движению ЛГБТ.

Что будет дальше?

Поиск простых решений свидетельствует о том, что в ФИФА ничего не изменилось со времен коррупционного скандала и отстранения Зеппа Блаттера. Популизм пронизывает многие инициативы Федерации, и связи с болельщиками у нее до сих пор нет. Как и понимания того, что необходимо женскому футболу.

Адриана Лима уже вручила награду болельщикам сборной Аргентины за их поведение во время Кубка Мира-2022 в Катаре. Она будет куратором фестиваля для фанатов во время женского чемпионата мира-2023. Что это даст футболу? Большой вопрос. Впрочем, действия ФИФА все чаще вызывают пессимизм и и все реже — веру в то, что у футбола есть будущее.

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