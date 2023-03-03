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Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

3 марта 2023 18:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал обыграет Барселону в ответном матче — причины
Новая встреча с мадридцами не предвещает каталонцам ничего хорошего
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В рамках первого полуфинала Кубка Испании состоялось уже третье "Эль Класико" в сезоне 2022/2023. Команда Хави снова обыграла подопечных Карло Анчелотти. Это вторая подряд победы "Барселоны" над "Реалом". 

Однако мадридцы остаются фаворитом противостояния накануне ответного поединка, сообщают Новини.LIVE. 

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Серия неудачных факторов привела к тому, что каталонцы сыграли на "Сантьяго Бернабеу" гораздо хуже, чем могут и умеют. И главной проблемой "Барселоны" стали кадровый вопрос. 

Травмы и дисквалификации 

Последняя потеря каталонского клуба случилась в день матча. Защитник Андрес Кристенсен, который отлично вписался в игру команды, травмировался незадолго до игры с "Реалом" и выбыл из строя. Хватало и других потерь: не смогли выйти на поле Педри, Левандовский, Дембеле. 

Хави пришлось выпускать в атаку редко забивающих Рафинью (его даже не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи) и Феррана Торреса, а также номинального хавбека Гави. Ансу Фати остался на скамейке запасных, его состояние еще хуже. 

"Барселона" сознательно отдала инициативу сопернику, сыграв в стиле аутсайдеров Примеры. По этому поводу "Кадис" уже пошутил в Twitter, получилось довольно забавно. 

Twitter Кадиса

Каталонцы ушли в глухую оборону, но при этом навязали сопернику борьбу и сумели заставить "Реал" ошибиться. В эпизоде с единственным голом отвратительно сыграли сразу несколько мадридских футболистов. После перерыва хозяева поля доминировали, но их атаки были лишены привычной остроты. "Барселона" и вовсе играла по счету и была счастлива своему достижению. Выиграли не "благодаря", а "вопреки". 

Реал — Барселона

Статистика матчей "Барселоны" 

Показатели команды Хави ухудшаются. До матча с "Реалом" каталонцы проиграли два поединка подряд, причем "Барса" поочередно провалила по тайму в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (1:2) и более скромной "Альмерией" (0:1). 

В Примере "сине-гранатовые" действительно почти не пропускают голы, но при этом команда стала все меньше и меньше забивать. Снизилась результативность Левандовского. До паузы на Кубок Мира-2022 Роберт был в отличной форме и раз за разом огорчал вратарей. В первой половине сезона он забил 13 голов в Ла Лиге, во второй пока сумел отличиться только дважды. 

Футболисты теряют уверенность в собственных силах. В матче с "Реалом" они владели мячом всего 35%. Это антирекорд "Барселоны" за последние 15 лет. Для футбольной философии каталонского клуба это катастрофа. 

Реал — Барселона

Реваншизм "Реала" 

В нынешнем сезоне состоялось уже три "Эль Класико". Сначала мадридцы обыграли каталонцев в первом круге Примеры со счетом 3:1, причем без малейших шансов для команды Хави. В финале Суперкубка Испании наставник "Барселоны" тактически переиграл Карло Анчелотти, и уже каталонцы выиграли у "Реала" со счетом 3:1. Третья встреча прошла в первом полуфинале Кубка Испании, результат известен. 

Нет необходимости утверждать, что на ответный матч "Реал" настроится другим образом. Мадридцам и так хватит спортивной злости для того, чтобы не заметить выездной статус встречи. "Бланкос" сильно отстали от "Барселоны" в турнирной таблице Примеры и, возможно, "выключатся" из борьбы в этом турнире (хотя каталонцы сами могут "вручить" сопернику титул). Команда Анчелотти жаждет снова выиграть Лигу чемпионов, которая уже практически стала для "Реала" "домашним турниром". Но и от Кубка Испании мадридцы не откажутся. 

Винисиус против Фрэнки Де Йонга

Энтузиазм, с которым Винисиус боролся с Фрэнки Де Йонгом в первом полуфинале Кубка Короля, является трейлером ответного поединка. Тер Штегену придется тяжело. И не факт, что команды доиграют матч в полных составах. Но важно не забывать, что перед полуфиналом Кубка Испании соперники встретятся в матче второго круга чемпионата страны. Накал страстей будет только расти. 

Напомним, стартует новый сезон чемпионата мира по кольцевым гонкам Формула-1. Мы собрали вместе все интриги предстоящего турнира и рассказали, от кого стоит ждать победы. 

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