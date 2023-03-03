Формула-1 — топ три прогноза на сезон 2023

Сразу несколько пилотов будут претендовать на победу в новом сезоне Ф-1

Начало нового сезона в Формуле-1 интригует сразу по нескольким причинам. На первый взгляд кажется, что среди автогонщиков и их команд нет конкуренции, но Максу Фестаппену вовсе не гарантирован третий подряд титул.

Чего ожидать в новом, долгожданном сезоне от Ф-1? Портал Новини.LIVE делится своими прогнозами.

Рекорды чемпиона

Тестовые заезды наталкивают на мысль, что "Ред Булл" снова столкнется с отсутствием конкуренции. Австрийская команда улучшила болиды по сравнению с прошлым сезоном, хотя казалось, что это просто невозможно. Совершенству нет пределов, и Максу Ферстаппену предложен прекрасный вариант нового болида, на котором можно установить новое впечатляющее достижение.

Пятнадцать побед не кажется пределом, который останется недосягаемым хотя бы несколько лет. Мощность болидов "Ред Булл" позволит нидерландскому автогонщику превзойти собственное достижение. Если Макс сможет сходу одержать несколько побед в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии или Азербайджане, он может надолго задержаться на пьедестале. В таких ситуациях принято утверждать, что спортсмен "может проиграть только самому себе". Однако в случае с сезоном 2023 года в Формуле-1 это не так. У Ферстаппена есть сильные конкуренты. Они хоть и выглядят андердогами, но навяжут чемпиону борьбу за новый титул. Нидерландец наверняка выиграет свой третий титул в карьере, но далеко не факт, что это произойдет в текущем году.

Новый шанс для Алонсо

После ухода на пенсию Себастьяна Феттеля испанец остается одним из главных ветеранов Формулы-1. И по совместительству одним из самых талантливых гонщиков. У него есть недостатки, и главный из них заключается в невезении при выборе команды. Будет не лишним вспомним, где выступал Алонсо после завоевания второго чемпионского титула в 2006-м году:

2007 — "Макларен Мерседес"

2008-2009 — "Рено"

2010-2014 — "Феррари"

2015-2017 — "Макларен Хонда"

2018 — "Макларен Рено"

2021-2022 — "Альпин".

Нынешний сезон 41-летний гонщик начнет в "Альфа Ромео". Похоже, что на этот раз испанец угадал с командой. Британская команда прекрасно отработала тестовые заезды, Фернандо Алонсо был надежен и быстр, как в свои лучшие годы.

Эксперты всерьез прогнозируют, что британская "конюшня" сможет навязать конкуренцию "Ред Буллу", а опыта и навыков Алонсо хватит для того, чтобы удивить Ферстаппена. Рискнем предположить, что испанский пилот неоднократно взойдет на подиум в этом сезоне.

Хэмилтон выглядит уставшим

Вот уже два года опытный британский гонщик не может вмешаться в борьбу за чемпионский титул. Сам Льюис и руководство "Мерседеса" акцентируют внимание на взаимном уважении, однако в последнее время ему все сложнее находить мотивацию для соперничества с конкурентами, которые убежали на несколько шагов вперед.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу не поднялся на пьедестал. Половину сезона он сражался со строптивым мотором и собственным напарником Джорджем Расселом. Вторая половина оказалась еще более драматичной. Сложно сказать, осталась ли на самом деле у 38-летнего пилота какая-то мотивация для участия в гонках. Да и "Мерседесу" более выгодно перевести ветерана на почетную должность представителя компании. Не исключено, что этот сезон будет последним для нескольких известных пилотов, которые еще недавно казались вечными. И Хэмилтон в этом списке. Первая треть сезона станет для Льюиса определяющей.

Напомним весенний график Формулы-1:

3-5 марта Гран При Бахрейна

17-19 марта Гран При Саудовской Аравии

31 марта – 2 апреля Гран При Австралии

28-30 апреля Гран При Азербайджана

5-7 мая Гран При Майами

19-21 мая Гран При Эмилии-Романьи

26-28 мая Гран При Монако

Напомним, накануне украинский полузащитник Руслан Малиновский не спас "Марсель" от поражения в четвертьфинале Кубка Франции. Хавбек отметился ударом в перекладину и досрочно ушел с поля.