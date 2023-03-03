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Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

3 марта 2023 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Формула-1 — топ три прогноза на сезон 2023
Сразу несколько пилотов будут претендовать на победу в новом сезоне Ф-1
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Начало нового сезона в Формуле-1 интригует сразу по нескольким причинам. На первый взгляд кажется, что среди автогонщиков и их команд нет конкуренции, но Максу Фестаппену вовсе не гарантирован третий подряд титул. 

Чего ожидать в новом, долгожданном сезоне от Ф-1? Портал Новини.LIVE делится своими прогнозами. 

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Рекорды чемпиона 

Тестовые заезды наталкивают на мысль, что "Ред Булл" снова столкнется с отсутствием конкуренции. Австрийская команда улучшила болиды по сравнению с прошлым сезоном, хотя казалось, что это просто невозможно. Совершенству нет пределов, и Максу Ферстаппену предложен прекрасный вариант нового болида, на котором можно установить новое впечатляющее достижение. 

Макс Ферстаппен Формула-1 2023

Пятнадцать побед не кажется пределом, который останется недосягаемым хотя бы несколько лет. Мощность болидов "Ред Булл" позволит нидерландскому автогонщику превзойти собственное достижение. Если Макс сможет сходу одержать несколько побед в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии или Азербайджане, он может надолго задержаться на пьедестале. В таких ситуациях принято утверждать, что спортсмен "может проиграть только самому себе". Однако в случае с сезоном 2023 года в Формуле-1 это не так. У Ферстаппена есть сильные конкуренты. Они хоть и выглядят андердогами, но навяжут чемпиону борьбу за новый титул. Нидерландец наверняка выиграет свой третий титул в карьере, но далеко не факт, что это произойдет в текущем году. 

Новый шанс для Алонсо

После ухода на пенсию Себастьяна Феттеля испанец остается одним из главных ветеранов Формулы-1. И по совместительству одним из самых талантливых гонщиков. У него есть недостатки, и главный из них заключается в невезении при выборе команды. Будет не лишним вспомним, где выступал Алонсо после завоевания второго чемпионского титула в 2006-м году: 

  • 2007 — "Макларен Мерседес" 
  • 2008-2009 — "Рено"
  • 2010-2014 — "Феррари" 
  • 2015-2017 — "Макларен Хонда" 
  • 2018 — "Макларен Рено" 
  • 2021-2022 — "Альпин". 

Нынешний сезон 41-летний гонщик начнет в "Альфа Ромео". Похоже, что на этот раз испанец угадал с командой. Британская команда прекрасно отработала тестовые заезды, Фернандо Алонсо был надежен и быстр, как в свои лучшие годы. 

Фернандо Алонсо Формула-1 2023

Эксперты всерьез прогнозируют, что британская "конюшня" сможет навязать конкуренцию "Ред Буллу", а опыта и навыков Алонсо хватит для того, чтобы удивить Ферстаппена. Рискнем предположить, что испанский пилот неоднократно взойдет на подиум в этом сезоне. 

Хэмилтон выглядит уставшим 

Вот уже два года опытный британский гонщик не может вмешаться в борьбу за чемпионский титул. Сам Льюис и руководство "Мерседеса" акцентируют внимание на взаимном уважении, однако в последнее время ему все сложнее находить мотивацию для соперничества с конкурентами, которые убежали на несколько шагов вперед. 

Льюис Хэмилтон Формула-1 2023

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон впервые в карьере ни разу не поднялся на пьедестал. Половину сезона он сражался со строптивым мотором и собственным напарником Джорджем Расселом. Вторая половина оказалась еще более драматичной. Сложно сказать, осталась ли на самом деле у 38-летнего пилота какая-то мотивация для участия в гонках. Да и "Мерседесу" более выгодно перевести ветерана на почетную должность представителя компании. Не исключено, что этот сезон будет последним для нескольких известных пилотов, которые еще недавно казались вечными. И Хэмилтон в этом списке. Первая треть сезона станет для Льюиса определяющей. 

Напомним весенний график Формулы-1: 

  • 3-5 марта Гран При Бахрейна
  • 17-19 марта Гран При Саудовской Аравии
  • 31 марта – 2 апреля Гран При Австралии
  • 28-30 апреля Гран При Азербайджана
  • 5-7 мая Гран При Майами
  • 19-21 мая Гран При Эмилии-Романьи
  • 26-28 мая Гран При Монако

Напомним, накануне украинский полузащитник Руслан Малиновский не спас "Марсель" от поражения в четвертьфинале Кубка Франции. Хавбек отметился ударом в перекладину и досрочно ушел с поля. 

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