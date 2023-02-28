Формула-1 будет сотрудничать с ФК Тоттенхэм

Формула-1 сделает небольшой парк развлечений на территории стадиона английского клуба

В мире спорта произошла потенциально очень интересная коллаборация. Чемпионат мира по кольцевым гонкам Формула-1 объявила о начале сотрудничества с английским футбольным клубом "Тоттенхэм Хотспур".

Стороны заключили соглашение о партнерстве сроком на 15 лет, сообщает GPFans.

В английской Премьер-лиге придумали еще один способ по привлечению инвестиций. Уже ближайшей осенью на стадионе лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" в рамках сотрудничества с Формулой-1 откроется первый картинг-центр. Там же будут проводиться различные интерактивные мероприятия по автоспорту.

Чего добивают Формула-1 и "Тоттенхэм"?

Чемпионат мира по кольцевым гонкам оказался заинтересован в базе футбольных болельщиков, а потому Формула-1 выразила готовность пойти на беспрецедентный в свой истории шаг. Речь идет об объединении брендов с целью их большей узнаваемости.

"Поскольку мы продолжаем развивать наш вид спорта по всему миру, партнерство с таким всемирно известным брендом, как "Тоттенхэм Хотспур", позволит нам рассказать о Формуле-1 и об автоспорте новой аудитории. Картинг-центр будет тем местом, куда захотят сходить семьи, друзья и начинающие гонщики со всего мира. У наших брендов общее видение относительно построения карьерных возможностей, поощрения разнообразия и инклюзивности", — объяснил директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

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