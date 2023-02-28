Формула-1 співпрацюватиме з ФК Тоттенгем

Формула-1 співпрацюватиме з легендарним клубом АПЛ: деталі
У світі спорту відбулася потенційно дуже цікава колаборація. Чемпіонат світу з кільцевих перегонів Формула-1 оголосила про початок співпраці з англійським футбольним клубом "Тоттенгем Хотспур".
Сторони уклали угоду про партнерство терміном на 15 років, повідомляє GPFans.
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В англійській Прем'єр-лізі вигадали ще один спосіб із залучення інвестицій. Вже найближчої осені на стадіоні лондонського футбольного клубу "Тоттенгем" у рамках співпраці з Формулою-1 відкриється перший картинг-центр. Там будуть проводитися різні інтерактивні заходи з автоспорту.
Чого добивають Формула-1 та "Тоттенгем"?
Чемпіонат світу з кільцевих перегонів виявився зацікавленим у базі футбольних уболівальників, а тому Формула-1 висловила готовність піти на безпрецедентний у своїй історії крок. Йдеться про об'єднання брендів з метою їхньої більшої впізнаваності.
"Оскільки ми продовжуємо розвивати наш вид спорту по всьому світу, партнерство з таким всесвітньо відомим брендом, як "Тоттенгем Хотспур", дозволить нам розповісти про Формулу-1 та про автоспорт нової аудиторії. Картинг-центр буде тим місцем, куди захочуть сходити сім'ї, друзі та гонщики-початківці з усього світу. У наших брендів спільне бачення щодо побудови кар'єрних можливостей, заохочення різноманітності та інклюзивності", — пояснив директор Формули-1 Стефано Доменікалі.
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