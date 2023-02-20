В английском футболе нашли еще один способ поддержать Украину

Футболисты английских команд поддержать украинцев

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение поддержать украинский народ в борьбе с последствиями российской агрессии.

В ближайшем туре АПЛ футболисты всех команд совершат символический жест в поддержку Украины, сообщает The Athletic.

Болельщики из Украины смогут уже в ближайшие выходные стать свидетелями того, что футболисты всех английских команд выйдут на поле с сине-желтыми повязками. Это знак поддержки украинцев, которые стали жертвами российской агрессии.

Символизм этого жеста подчеркивает тот факт, что 24 февраля, в пятницу, исполнится ровно год с момента российской интервенции в Украину. В этот день "Фулхэм" примет "Вулверхэмптон".

Расписание матчей 25-го тура АПЛ

24.02 22:00 "Фулхэм" — "Вулверхэмптон"

25.02 17:00 "Вест Хэм" — "Ноттингем Форест"

25.02 17:00 "Лестер" — "Арсенал"

25.02 17:00 "Лидс" — "Саутгемптон"

25.02 17:00 "Эвертон" — "Астон Вилла"

25.02 19:30 "Борнмут" — "Манчестер Сити"

25.02 21:45 "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"

26.02 15:30 "Тоттенхэм" — "Челси"

Поединки "Ньюкасл" — "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" перенесены на другой день.

Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".