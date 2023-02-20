В английском футболе нашли еще один способ поддержать Украину
Руководство английской Премьер-лиги приняло решение поддержать украинский народ в борьбе с последствиями российской агрессии.
В ближайшем туре АПЛ футболисты всех команд совершат символический жест в поддержку Украины, сообщает The Athletic.
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Болельщики из Украины смогут уже в ближайшие выходные стать свидетелями того, что футболисты всех английских команд выйдут на поле с сине-желтыми повязками. Это знак поддержки украинцев, которые стали жертвами российской агрессии.
Символизм этого жеста подчеркивает тот факт, что 24 февраля, в пятницу, исполнится ровно год с момента российской интервенции в Украину. В этот день "Фулхэм" примет "Вулверхэмптон".
Расписание матчей 25-го тура АПЛ
- 24.02 22:00 "Фулхэм" — "Вулверхэмптон"
- 25.02 17:00 "Вест Хэм" — "Ноттингем Форест"
- 25.02 17:00 "Лестер" — "Арсенал"
- 25.02 17:00 "Лидс" — "Саутгемптон"
- 25.02 17:00 "Эвертон" — "Астон Вилла"
- 25.02 19:30 "Борнмут" — "Манчестер Сити"
- 25.02 21:45 "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"
- 26.02 15:30 "Тоттенхэм" — "Челси"
Поединки "Ньюкасл" — "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" перенесены на другой день.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".