В англійському футболі знайшли ще один спосіб підтримати Україну

Футболісти англійських команд підтримати українців

Керівництво англійської Прем'єр-ліги вирішило підтримати український народ у боротьбі з наслідками російської агресії.

У найближчому турі АПЛ футболісти всіх команд зроблять символічний жест на підтримку України, повідомляє The Athletic.

Вболівальники з України зможуть вже найближчими вихідними стати свідками того, що футболісти всіх англійських команд вийдуть на поле із синьо-жовтими пов'язками. Це знак підтримки українців, котрі стали жертвами російської агресії.

Символізм цього жесту наголошує на тому факті, що 24 лютого, у п'ятницю, виповниться рівно рік з моменту російської інтервенції в Україну. Цього дня "Фулхем" прийме "Вулверхемптон".

Розклад матчів 25-го туру АПЛ

24.02 22:00 "Фулгем" — "Вулвергемптон"

25.02 17:00 "Вест Гем" — "Ноттінгем Форест"

25.02 17:00 "Лестер" — "Арсенал"

25.02 17:00 "Лідс" — "Саутгемптон"

25.02 17:00 "Евертон" — "Астон Вілла"

25.02 19:30 "Борнмут" — "Манчестер Сіті"

25.02 21:45 "Крістал Пелас" — "Ліверпуль"

26.02 15:30 "Тоттенгем" — "Челсі"

Поєдинки "Ньюкасл" — "Брайтон" та "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" перенесено на другий день.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша по команді Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".