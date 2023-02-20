В англійському футболі знайшли ще один спосіб підтримати Україну
Керівництво англійської Прем'єр-ліги вирішило підтримати український народ у боротьбі з наслідками російської агресії.
У найближчому турі АПЛ футболісти всіх команд зроблять символічний жест на підтримку України, повідомляє The Athletic.
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Вболівальники з України зможуть вже найближчими вихідними стати свідками того, що футболісти всіх англійських команд вийдуть на поле із синьо-жовтими пов'язками. Це знак підтримки українців, котрі стали жертвами російської агресії.
Символізм цього жесту наголошує на тому факті, що 24 лютого, у п'ятницю, виповниться рівно рік з моменту російської інтервенції в Україну. Цього дня "Фулхем" прийме "Вулверхемптон".
Розклад матчів 25-го туру АПЛ
- 24.02 22:00 "Фулгем" — "Вулвергемптон"
- 25.02 17:00 "Вест Гем" — "Ноттінгем Форест"
- 25.02 17:00 "Лестер" — "Арсенал"
- 25.02 17:00 "Лідс" — "Саутгемптон"
- 25.02 17:00 "Евертон" — "Астон Вілла"
- 25.02 19:30 "Борнмут" — "Манчестер Сіті"
- 25.02 21:45 "Крістал Пелас" — "Ліверпуль"
- 26.02 15:30 "Тоттенгем" — "Челсі"
Поєдинки "Ньюкасл" — "Брайтон" та "Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" перенесено на другий день.
Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша по команді Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".