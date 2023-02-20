Александр Зинченко учит Арсенал побеждать, — Аарон Рамсдейл

Украинский защитник помогает "канонирам" сражаться за чемпионский титул

Голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".

Команда Микеля Артеты дважды уступала в счете, но в итоге сумела добыть на выезде три важных очка, сообщает Metro.

"Арсенал" вернул себе первое место в английской Премьер-лиге и снова закрепился на нем после ничьей "Манчестер Сити" против "Ноттингем Форест". Давление на "канониров" было после поражения от "Сити" в среду ухудшило перспективы команды Артеты на чемпионский титул. Лондонцам нельзя было терять очки в Бирмингеме.

"Арсенал" уступал в счете уже на пятой минуте, когда Олли Уоткинс открыл счет. Но незадолго до перерыва Букайо Сака забил ответный мяч. "Канониры" наверстали упущенное во втором тайме. Пропустив второй гол, они снова сумели отыграться — отличился Александр Зинченко. А уже в добавленное время были гол Габриэля Мартинелли и автогол Эми Мартинеса.

Вклад Зинченко в победу

Это принесло "Арсеналу" решающую победу. Команда продемонстрировала стойкость и зрелость, которых не хватало в последние годы. Голкипер Рамсдейл заявил, что во многом это связано с опытом Зинченко.

"Он выводит команду на совершенно новый уровень и позволяет играть так, как мы того хотим. Зинченко оказался именно там, где должен был, и забил "Астон Вилле". Алекс завоевал четыре из пяти последних чемпионских титулов АПЛ. Он знает, что необходимо для победы.

У Зинченко была невероятная игра, посмотрите, какая у него страсть. Он здесь всего пару месяцев, но уже стал большой частью нашей команды", — рассказал Аарон Рамсдейл.

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