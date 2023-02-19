Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний в АПЛ

Гравці збірної України по-різному провели 24 тур АПЛ

Мудрик вийшов на заміну в матчі проти "Саутгемптона", але не допоміг "Челсі" врятуватись від поразки. Водночас команди Миколенка та Зінченка перемогли з українцями в основному складі, а Забарний досі не відновився від травми.

Підсумки виступу українських гравців у чемпіонаті Англії в матеріалі Новини.LIVE.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик отримав одну з найгірших оцінок за гру проти "Саутгемптона" — 5.8 від статистичного порталу WhoScored за матч 24-го туру АПЛ. Він вийшов на поле на 64-й хвилині Такий же бал отримав Мейсон Маунт. Це найгірша оцінка в команді за підсумками гри. Найвища оцінка у Енцо Фернандеса (7.0).

Мудрик вийшов на заміну на 64-й хвилині. Українець замінив Ноні Мадуеке, команда вже поступалась 0:1 і нічого змінити вінгер не зумів.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко відіграв весь матч та отримав оцінку 7.4 від WhoScored за матч 24-го туру АПЛ проти "Лідса" (1:0).

Це 5-та за рейтингом оцінка в команді. Більш високий бал отримали Шеймус Коулмен (8.2), Алекс Івобі (7.9), Ідрісса Гує (7.6) та Джеймс Тарковскі (7.5).

Найбільш вдало зіграв Олександр Зінченко, який забив дебютний гол в АПЛ та допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу" — 4:2.

За свої дії Зінченко отримав 7,5 балів від статистичного порталу WhoScored, що є четвертою найкращою оцінкою. Найкращим був визнаний Букайо Сака — 8,2 бали.

Не зіграв лише Забарний, але він досі травмований. Головний тренер "Борнмута" Гарі О'Ніл повідомив, що Ілля не відновиться після травми до матчу 24-го туру АПЛ проти "Вулверхемптона". 20-річний українець ще не дебютував за англійську команду.

Граючи лівого латераля проти Анже, 27-річний українець оформив першу результативну дію у чемпіонаті Франції за "Страсбург". Але незважаючи на гольову передачу, виступ Едуарда Соболя вийшов неоднозначним через помилку у другому таймі.

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