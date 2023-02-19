Мудрик, Зинченко, Миколенко и Забарный в АПЛ

Игроки сборной Украины по-разному провели 24 тур АПЛ

Мудрик вышел на замену в матче против "Саутгемптона", но не помог "Челси" спастись от поражения. В то же время, команды Николенко и Зинченко победили с украинцами в основном составе, а Забарный до сих пор не восстановился от травмы.

Результаты выступления украинских игроков в чемпионате Англии в материале Новини.LIVE.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик получил одну из худших оценок за игру против "Саутгемптона" — 5.8 от статистического портала WhoScored за матч 24-го тура АПЛ. Он вышел на поле на 64-й минуте Такой же бал получил Мэйсон Маунт. Это самая плохая оценка в команде по итогам игры. Высочайшая оценка у Энцо Фернандеса (7.0).

Мудрик вышел на смену на 64-й минуте. Украинец заменил Нони Мадуэке, команда уже уступала 0:1 и ничего изменить вингеру не сумела.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл весь матч и получил оценку 7.4 от WhoScored за матч 24-го тура АПЛ против "Лидса" (1:0).

Это 5-я по рейтингу оценка в команде. Более высокий балл получили Шеймус Коулмэн (8.2), Алекс Ивоби (7.9), Идрисса Гуе (7.6) и Джеймс Тарковски (7.5).

Наиболее удачно сыграл Александр Зинченко, забивший дебютный гол в АПЛ и помог "Арсеналу" победить "Астон Виллу" — 4:2.

За свои действия Зинченко получил 7,5 балла от статистического портала WhoScored, что является четвертой лучшей оценкой. Лучшим был признан Букайо Сака — 8,2 балла.

Не сыграл только Забарный, но он до сих пор травмирован. Главный тренер "Борнмута" Гарри О'Нил сообщил, что Илья не восстановится после травмы до матча 24-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона". 20-летний украинский еще не дебютировал за английскую команду.

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