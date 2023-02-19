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Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

19 лютого 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Едуард Соболь віддав гольову передачу за Страсбург
Лівий захисник вийшов у стартовому складі на матч 24-го туру
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Граючи лівого латераля проти Анже, 27-річний українець оформив першу результативну дію у чемпіонаті Франції за "Страсбург". Але не дивлячись на гольову передачу виступ Едуарда Соболя вийшов неоднозначним через помилку у другому таймі.

Про виступ гравця збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже в першому таймі "Страсбур" завдав 13 ударів по воротах Поля Бернардоні. Щоправда у площину потрапили всього чотири рази. Але все одно це найкращий результат ельзасців за останні п'ять років. Як і дев'ять повернень володіння м'яча у фінальній третині – рекорд з часів сезону 2017-18.

Відзначимо, що перший асист саме на рахунку українця. На 14-й хвилині Соболь зі свого лівого флангу віддав передачу до штрафного майданчика суперника, де Хабіб Діалло зблизька відкрив рахунок у матчі. Ближче до перерви Діалло оформив дубль.

Але після перерви саме після контакту Соболя у своєму штрафному майданчику, габаритний камерунський форвард "Анже" Абдаллах Сіма впав настільки ефектно, що рефері Франсуа Летесьє дав 11-метровий, а Соболь отримав жовту картку.

Бенталеб із пенальті переграв кіпера господарів Матса Селлса - так у матч повернулася інтрига, проте "Страсбур" перемогу втримав. А Фредерік Антонетті став першим із листопада 1999 року (коли Клод Леруа мінімально обіграв "Сент-Етьєнн") тренером ельзасців, який виграв свій дебютний матч у Лізі 1.

Портал WhoScored поставив українському захиснику 6.9 бала за матч 24 туру чемпіонату Франції проти "Анже" (2:1).

Серед гравців стартового складу більше здобули 5 гравців. Така сама оцінка у Кевіна Гамейро та Олександра Джику.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Соболь залишив Брюгге, перейшовши в Страсбург за 2,5 мільйона євро.

З моменту свого переходу українець вийшов на поле чотири рази: у матчах проти Тулузи (1:2), Ренна (0:3), Монпельє (2:0) та Лілля (0:2).

"Баварія" зазнала другої поразки в нинішньому сезоні, поступившись у гостях менхенгладбаській "Борусії" – 2:3. Долю матчу багато в чому вирішило вилучення Упамекано – мюнхенцям довелося грати в меншості вже з дев'ятої хвилини. 


 

 

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