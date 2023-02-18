Баварія поступилась й може втратити лідерство в неділю

Мюнхенці зазнали другої поразки в сезоні

"Баварія" зазнала другої поразки в нинішньому сезоні, поступившись у гостях менхенгладбаській "Борусії" – 2:3. Долю матчу багато в чому вирішило вилучення Упамекано – мюнхенцям довелося грати в меншості вже з дев'ятої хвилини.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

Боруссія М — Баварія 3:2

Голи: Штіндль, 13, Гофманн, 55, Тюрам, 84 — Шупо-Моттінг, 35, Тель, 90+3

Боруссія М: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайґль 57, Янчке 90), Вольф (Геррманн 90), Штіндль (Тюрам 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус 74)

Баварія: Зоммер, Блінд, Упамекано, Павар, Кімміх, Гравенберх (Мусіала 46), Горецка (де Лігт 62), Девіс, Гнабрі (Сане 46), Шупо-Мотінґ (Тель 62), Мюллер (Канселу 16)

Попередження: Горецька 37

Вилучення: Упамекано 9'

Підопічні Юліана Нагельсманна опинилися в непростому становищі вже на восьмій хвилині зустрічі. Дайо Упамекано отримав пряму червону картку, коли завадив Плеа вийти віч на віч із воротарем.

Господарі вийшли вперед вже через 5 хвилин після цього моменту – відзначився Штіндль після розіграшу штрафного й удару за меж карного майданчику. Навіть у меншості "Баварія" спромоглась відігратись. Після пасу Девіса забив Шупо-Мотінг.

Але у другому таймі господарі поля двічі забили у ворота Зоммера. Авторами цих голів стали Гофманн і Тюрам, а Баварія хоч і забила ще один м’яч зусиллями Теля, проте в підсумку зазнала другої поразки цього сезону не лише в рамках Бундесліги, а й у всіх турнірах.

Раніше обіграти "червоних" вдавалося лише “Аугсбургу” у матчі сьомого туру чемпіонату Німеччини, який відбувся 17 вересня та завершився з рахунком 1:0.

Наразі "Баварія", яка на одне очко випереджає "Уніон", ризикує пропустити берлінців уперед. Станеться це у тому випадку, якщо "Уніон" у неділю обіграє на своєму полі "Шальке".

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