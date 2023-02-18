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"Бавария" уступила и может потерять лидерство в воскресенье: все решило удаление Упамекано

18 февраля 2023 23:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бавария уступила и может потерять лидерство в воскресенье
Мюнхенцы потерпели второе поражение в сезоне
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Бавария" потерпела второе поражение в нынешнем сезоне, уступив в гостях менхенгладбасскую "Боруссию" – 2:3. Судьбу матча во многом решило удаление Упамекано – мюнхенцам пришлось играть в меньшинстве уже с девятой минуты.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

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Боруссия М - Бавария 3:2

Голы: Штиндль, 13, Гофманн, 55, Тюрам, 84 - Шупо-Моттинг, 35, Тель, 90+3

Боруссия М: Омлин, Бенсебайни, Эльведи, Итакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайгл 57, Янчке 90), Вольф (Геррманн 90), Штиндль (Тюрам 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус 74)

Бавария: Зоммер, Блинд, Упамекано, Павар, Киммих, Гравенберх (Мусиала 46), Горецка (де Лигт 62), Дэвис, Гнабри (Сане 46), Шупо-Моттинг (Тель 62), Мюллер (Канселла 16)

Предупреждение: Горецкая 37

Удаление: Упамекано 9'

Подопечные Юлиана Нагельсманна оказались в непростом положении уже на восьмой минуте встречи. Дайо Упамекано получил прямую красную карточку, когда помешал Плеа выйти один на один с вратарем.

Хозяева вышли вперед уже через 5 минут после этого момента – отличился Штиндль после розыгрыша штрафного и удара за пределы штрафной. Даже в меньшинстве "Бавария" смогла отыграться. После паса Дэвиса забил Шупо-Мотинг.

Но во втором тайме хозяева поля дважды забили в ворота Зоммера. Авторами этих голов стали Гофманн и Тюрам, а Бавария хоть и забила еще один мяч усилиями Теля, однако в итоге потерпела второе поражение в этом сезоне не только в рамках Бундеслиги, но и во всех турнирах.

Ранее обыграть "красных" удавалось только "Аугсбургу" в матче седьмого тура чемпионата Германии, который состоялся 17 сентября и завершился со счетом 1:0.

В настоящее время "Бавария", которая на одно очко опережает "Унион", рискует пропустить берлинцев вперед. Произойдет это в том случае, если "Унион" в воскресенье обыгрывает на своем поле "Шальке".

Полузащитника "Хатайспора" Кристиана Атсу, 18 февраля, нашли мертвым под завалами после землетрясения, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля. Оказалось, что футболиста могло и не быть в это время в Турции.

 

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