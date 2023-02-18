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"Гол ціною в життя": ексгравець "Челсі" Крістіан Атсу загинув під завалами у Туреччині

18 лютого 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ексгравець "Челсі" Крістіан Атсу загинув під завалами у Туреччині
Бажання розділити з командою радість від перемоги зіграло з футболістом страшний жарт
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисника "Хатайспора" Крістіана Атсу, 18 лютого, знайшли мертвим під завалами після землетрусу, який стався в ніч з 5 на 6 лютого. Виявилось, що футболіста могло вже й не бути в цей час у Туреччині.

Про те, що гравець мав квитки на літак до Франції й повинен був залишити країну о 23:00 повідомив адміністратор клубу Фатіх Ілека, пише видання Goal.

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5 лютого Атсу в матчі 23-го туру турецької Суперліги забив у ворота "Касимпаші" дебютний і переможний гол (на сьомій доданій до матчу хвилині, вийшовши на поле на 82-й хвилині) і вирішив залишитися ще на день, щоб відсвяткувати з командою перемогу.

"Він попросив про звільнення з "Хатайспора". Крістіан мав кілька пропозицій і тренер дав йому зелене світло. Після того, як Атсу забив гол, він вирішив відсвяткувати з командою і залишитися. Він забронював рейс до Франції на 23:00, щоб повернутися до родини, але скасував його і вирішив повернутися на день пізніше. Потім, о 4-й годині ранку, стався землетрус", — згадує Ілека.

31-річний Атсу виступав у складі "Челсі", "Порту", "Евертона" та "Ньюкасла".

"Спочивай зі світом, мій друже", - написав Джон Террі у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, до турецького "Хатайспора" Атсу приєднався у вересні 2022 року. За свою кар'єру він встиг пограти за англійські Челсі, Евертон, Ньюкасл та Борнмут, португальський Порту, іспанську Малагу та інші клуби.

Лондонський "Арсенал" двічі програвав під час матчу із "Астон Віллою", проте зрештою "каноніри" уникнули п'ятого матчу поспіль без перемог. Олександр Зінченко зумів зрівняти рахунок вдруге для команди та цей м’яч став для нього першим в АПЛ.

 

 

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