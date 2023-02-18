Зінченко забив дебютний гол – вольова перемога Арсеналу

Лондонці здобули важку та вольову перемогу поступаючись у рахунку

Лондонський "Арсенал" двічі програвав під час матчу із "Астон Віллою", проте зрештою "каноніри" уникнули п'ятого матчу поспіль без перемог. Олександр Зінченко зумів зрівняти рахунок вдруге для команди та цей м’яч став для нього першим в АПЛ.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

"Астон Вілла" — "Арсенал" – 2:4

Голи: Воткінс, 6, Коутінью, 32 — Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес, 90+3 (авт.), Мартінеллі, 90+8

"Астон Вілла": Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 78) — Макгінн, Дуглас Луїс (Дендонкер, 67), Камара, Буендія (Бейлі, 66) — Коутінью (Ремзі, 62), Воткінс (Дуран, 78).

"Арсенал": Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 79), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 90+5) — Едегор (Голдінг, 90+6), Жоржиньйо, Джака (Вієйра, 79) — Сака, Нкетіа, Троссар (Мартінеллі, 68).

Попередження: Дуглас Луїс, Мартінес — Сака.

На шостій хвилині Арсенал пропустив перший гол, коли Зінченка на власній половині обікрав Кеш, після чого видав діагональ ліворуч на Воткінса, який потім добіг до штрафного та пробив у дальній кут.

Зрівняти вийшло на 16-й хвилині. Мінгс головою зняв подачу з правого флангу від Вайта у воротарському, але залишив м'яч Саці, який забив під поперечину. Але в середині тайму “Астон Вілла” знову вийшла вперед. Буендія пропустив під собою передачу з лівого флангу від Морено на Коутінью, який розстріляв ворота з центрального входу до штрафного.

🔐 All three points secured



🙌 A big team performance



🗳 It's time to vote for our Player of the Match! 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

А у другому таймі команда Артета включилась по справжньому. У Нкетії було 2 небезпечних моменти та поперечина, а забити зумів українець Зінченко після передачі від Едегора.

26-річному українському універсалу знадобилося 92 матчі, щоб забити в АПЛ, при цьому він за весь час у складі Манчестер Сіті та лондонського клубу завдав 74 удари по воротах суперників.

Також зазначимо, що Зінченко до цього моменту йшов третім серед діючих гравців клубів АПЛ за найбільшою кількістю хвилин в АПЛ без гола. Відтепер українець залишив цей список.

За свої дії Зінченко отримав 7,5 балів від статистичного порталу WhoScored, що є четвертою найкращою оцінкою. Найкращим був визнаний Букайо Сака – 8,2 бали.

А перемогу “Арсеналу” принесли 2 голи у компенсований час. Відзначились Жоржіньо та Мартінеллі. Тепер клуб перший в цьому сезоні АПЛ, в якого одразу 4 гравці забивали по 10 голів та зробили 10 асистів.

У наступному турі бірмінгемська “Астон Вілла” зіграє в гостях проти “Евертона”, тоді як лондонський “Арсенал” завітає до “Лестера”.

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков відзначився першими результативними діями за свій новий клуб. У поєдинку проти "Альмерії", який закінчився перемогою "червоних" 6:2, він забив та віддав асист.

