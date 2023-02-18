Зинченко забил дебютный гол – волевая победа Арсенала

Лондонцы одержали тяжелую и волевую победу, уступая в счете

Лондонский "Арсенал" дважды проигрывал во время матча с "Астон Виллой", однако в конце концов "канониры" избежали пятого матча подряд без побед. Александр Зинченко сумел сравнять счет второй раз для команды, и этот мяч стал для него первым в АПЛ.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

"Астон Вилла" - "Арсенал" – 2:4

Голы: Уоткинс, 6, Коутинью, 32 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (авт.), Мартинелли, 90+8

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Морено (Динь, 78) - Макгинн, Дуглас Луис (Дендонкер, 67), Камара, Буэндия (Бейли, 66) - Коутинью (Ремзи, 62), Уоткинс (Дуран, 78).

"Арсенал": Рамсдейл - Б. Вайт (Томиясу, 79), Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни, 90+5) - Эдегор (Голдинг, 90+6), Жоржиньо, Джака (Виера, 79) - Сака, Нкетиа, Троссар (Мартинелли, 68).

Предупреждение: Дуглас Луис, Мартинес – Сака.

На шестой минуте Арсенал пропустил первый гол, когда Зинченко на собственной половине обокрал Кэш, после чего выдал диагональ налево на Уоткинса, затем добежал до штрафной и пробил в дальний угол.

Сравнить получилось на 16-й минуте. Мингс головой снял подачу с правого фланга от Уайта во вратарском, но оставил мяч Саци, забивший под перекладину. Но в середине тайма "Астон Вилла" снова вышла вперед. Буэндия пропустил под собой передачу с левого фланга от Морено на Коутинью, расстрелявшем ворота с центрального входа в штрафную.

🔐 All three points secured



🙌 A big team performance



🗳 It's time to hlasovat pro naši Player of the Match! 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

А во втором тайме команда Артета включилась по-настоящему. У Нкетии было 2 опасных момента и перекладина, а забить сумел украинец Зинченко после передачи от Эдегора.

26-летнему украинскому универсалу понадобилось 92 матча, чтобы забить в АПЛ, при этом он за все время в составе Манчестер Сити и лондонского клуба нанес 74 удара по воротам соперников.

Также отметим, что Зинченко к этому моменту шел третьим среди действующих игроков клубов АПЛ по наибольшему количеству минут в АПЛ без гола. Теперь украинец покинул этот список.

За свои действия Зинченко получил 7,5 балла от статистического портала WhoScored, что является четвертой лучшей оценкой. Лучшим был признан Букайо Сака – 8,2 балла.

А победу "Арсенала" принесли 2 гола в компенсированное время. Отличились Жоржиньо и Мартинелли. Теперь клуб первый в этом сезоне АПЛ, у которого сразу 4 игрока забивали по 10 голов и сделали 10 ассистов.

В следующем туре бирмингемская "Астон Вилла" сыграет в гостях против "Эвертона", тогда как лондонский "Арсенал" посетит "Лестер".

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков отличился первым результативным действием за свой новый клуб. В поединке против "Альмерии", закончившегося победой "красных" 6:2, он забил и отдал ассист.