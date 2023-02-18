Зинченко забил дебютный гол – волевая победа Арсенала

Зинченко забил дебютный гол в АПЛ: украинец помог "Арсеналу" победить "Астон Виллу"
Лондонский "Арсенал" дважды проигрывал во время матча с "Астон Виллой", однако в конце концов "канониры" избежали пятого матча подряд без побед. Александр Зинченко сумел сравнять счет второй раз для команды, и этот мяч стал для него первым в АПЛ.
Подробности матча в материале Новини.LIVE
-
Китай тайно снабжает россию беспилотниками, — WSJ
-
Генерал Ходжес уверен, что Украина может освободить Крым до конца лета, но есть условие
-
Каждый удар по Украине будет иметь конкретные юридические последствия для россии, — Зеленский
-
После российской агрессии против Украины генсек НАТО предупредил мир об опасности Китая
-
В Украине действуют новые правила уплаты налогов на квартиры: кого касается
-
В Британии уже начали обучение украинских пилотов на самолетах НАТО, — Риши Сунак
-
Проверяла, не резиновая ли: в США женщина случайно разбила скульптуру за 42 тыс. долларов
-
До +8 градусов, но с дождем: прогноз погоды в Украине на завтра
-
"Посмотрите, что путин сделал со своей страной": Блинкен озвучил потери рф в войне
-
Украина вместе с партнерами будет добиваться беспрепятственной работы зернового соглашения
"Астон Вилла" - "Арсенал" – 2:4
Голы: Уоткинс, 6, Коутинью, 32 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (авт.), Мартинелли, 90+8
"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Морено (Динь, 78) - Макгинн, Дуглас Луис (Дендонкер, 67), Камара, Буэндия (Бейли, 66) - Коутинью (Ремзи, 62), Уоткинс (Дуран, 78).
"Арсенал": Рамсдейл - Б. Вайт (Томиясу, 79), Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни, 90+5) - Эдегор (Голдинг, 90+6), Жоржиньо, Джака (Виера, 79) - Сака, Нкетиа, Троссар (Мартинелли, 68).
Предупреждение: Дуглас Луис, Мартинес – Сака.
На шестой минуте Арсенал пропустил первый гол, когда Зинченко на собственной половине обокрал Кэш, после чего выдал диагональ налево на Уоткинса, затем добежал до штрафной и пробил в дальний угол.
Сравнить получилось на 16-й минуте. Мингс головой снял подачу с правого фланга от Уайта во вратарском, но оставил мяч Саци, забивший под перекладину. Но в середине тайма "Астон Вилла" снова вышла вперед. Буэндия пропустил под собой передачу с левого фланга от Морено на Коутинью, расстрелявшем ворота с центрального входа в штрафную.
🔐 All three points secured— Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023
🙌 A big team performance
🗳 It's time to hlasovat pro naši Player of the Match! 👇
А во втором тайме команда Артета включилась по-настоящему. У Нкетии было 2 опасных момента и перекладина, а забить сумел украинец Зинченко после передачи от Эдегора.
26-летнему украинскому универсалу понадобилось 92 матча, чтобы забить в АПЛ, при этом он за все время в составе Манчестер Сити и лондонского клуба нанес 74 удара по воротам соперников.
Также отметим, что Зинченко к этому моменту шел третьим среди действующих игроков клубов АПЛ по наибольшему количеству минут в АПЛ без гола. Теперь украинец покинул этот список.
За свои действия Зинченко получил 7,5 балла от статистического портала WhoScored, что является четвертой лучшей оценкой. Лучшим был признан Букайо Сака – 8,2 балла.
А победу "Арсенала" принесли 2 гола в компенсированное время. Отличились Жоржиньо и Мартинелли. Теперь клуб первый в этом сезоне АПЛ, у которого сразу 4 игрока забивали по 10 голов и сделали 10 ассистов.
В следующем туре бирмингемская "Астон Вилла" сыграет в гостях против "Эвертона", тогда как лондонский "Арсенал" посетит "Лестер".
Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков отличился первым результативным действием за свой новый клуб. В поединке против "Альмерии", закончившегося победой "красных" 6:2, он забил и отдал ассист.