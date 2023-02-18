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Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

18 лютого 2023 08:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії
Українець вийшов в стартовому складі “Жирони”
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков відзначився першими результативними діями за свій новий клуб. У поєдинку проти "Альмерії", який закінчився перемогою "червоних" 6:2, він забив та віддав асист.

Про перші вдалі дії Циганкова в Ла Лізі в матеріалі Новини.LIVE.

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"Жирона" — "Альмерія" — 6:2

Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 — Рамазані, 66, Туре, 81

"Жирона": Гассаніга — Ернандес Каррера (Кальєнс 83), Хуанпе, Буено, Мартiнес — Рікельме (Мартін 76), Ромеу, Гарсія, Циганков (Вілья 65) — Гарсія, Кастельянос (Стуані 76)

"Альмерія": Мартінес Рубіо — Акьєме (Сентельєс 80), Бабич, Елі, Мендес (Рамазані 46) — Кошта (Брандаріс 46), де ла Хос, Робертоне, Ембарба (Туре 46) — Суарес Чарріс, Баптістао (Мартінес 46)

Схоже ексгравець київського "Динамо", який нещодавно перейшов з УПЛ до Ла Ліги, починає адаптуватися до нових умов. У матчі з "Альмерією" він нарешті вийшов з перших хвилин.

Спершу Циганков замкнув дальню стійку після зручного скидання партнера, а потім віддав розкішний пас п'ятою. Головний тренер "Жирони" Мічел змінив українця на 65 хвилині, відразу після цього команда пропустила.

Від авторитетного статистичного порталу Whoscored вінгер отримав високі 8,3 бала. Найкращим же гравцем зустрічі став Рікельме, гру якого оцінили в 8,9 бала. Вище ніж у Циганкова, також оцінка в Гарсії — 8,4 бала.

Мадридський "Реал" зіштовхнувся із кадровою кризою напередодні важливого матчу 1/8 Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на двох зіркових ветеранів команди.

У французькому "ПСЖ" продовжує наростати напруженість. Футболісти команди незадоволені тим, що Ліонель Мессі отримав від тренерського штабу статус недоторканого гравця.

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