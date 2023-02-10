Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии

Главный тренер мадридского "Реала" возглавит сборную Бразилии
Федерация футбола Бразилии получила принципиальное согласие от Карло Анчелотти возглавить национальную команду этой страны.
Ветеран тренерского цеха решил отложить уход на пенсию, сообщает ESPN Brazil.
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Контракт 63-летнего Карло Анчелотти с мадридским "Реалом" действует до лета 2024-го года. Итальянский тренер планировал полностью отработать срок этого соглашения, а потом спокойно уйти на пенсию. Однако перед Анчелотти возник новый вызов.
Ставка на Анчелотти
В ближайшее время опытный специалист подпишет контракт сроком на три года с Федерацией футбола Бразилии. Действие соглашения закончится летом 2026-го года сразу после чемпионата мира-2026. Мундиаль пройдет в Мексике, США и Канаде. Бразилия рассчитывает выиграть этот Кубок Мира.
Именно по этой причине приглашение возглавить национальную команду получил Карло Анчелотти. У него богатый победный опыт. Итальянец работал в "Милане", "Челси", "ПСЖ", "Баварии", "Реале". Анчелотти со всеми этими командами выигрывал национальные чемпионаты, а с некоторыми еще и кубки стран. На счету наставника несколько побед в Лиге чемпионов. Он никогда не работал со сборными, но легко согласился на новый для себя опыт.
Бразильские игроки "Реала" в лице Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Родриго уже знают об этой новости. Они поприветствовали решение наставника. До лета 2024-го года Анчелотти будет совмещать работу на двух должностях. Но не исключен вариант, согласно которому "Реал" досрочно расторгнет с ним контракт в конце текущего сезона.
Тем временем стало известно, что защитник "Челси" Тиагу Силва в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом.
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