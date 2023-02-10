Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии

Опытный специалист постарается вывести "селесао" на Кубок Мира-2026

Федерация футбола Бразилии получила принципиальное согласие от Карло Анчелотти возглавить национальную команду этой страны.

Ветеран тренерского цеха решил отложить уход на пенсию, сообщает ESPN Brazil.

Контракт 63-летнего Карло Анчелотти с мадридским "Реалом" действует до лета 2024-го года. Итальянский тренер планировал полностью отработать срок этого соглашения, а потом спокойно уйти на пенсию. Однако перед Анчелотти возник новый вызов.

Ставка на Анчелотти

В ближайшее время опытный специалист подпишет контракт сроком на три года с Федерацией футбола Бразилии. Действие соглашения закончится летом 2026-го года сразу после чемпионата мира-2026. Мундиаль пройдет в Мексике, США и Канаде. Бразилия рассчитывает выиграть этот Кубок Мира.

Именно по этой причине приглашение возглавить национальную команду получил Карло Анчелотти. У него богатый победный опыт. Итальянец работал в "Милане", "Челси", "ПСЖ", "Баварии", "Реале". Анчелотти со всеми этими командами выигрывал национальные чемпионаты, а с некоторыми еще и кубки стран. На счету наставника несколько побед в Лиге чемпионов. Он никогда не работал со сборными, но легко согласился на новый для себя опыт.

Бразильские игроки "Реала" в лице Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Родриго уже знают об этой новости. Они поприветствовали решение наставника. До лета 2024-го года Анчелотти будет совмещать работу на двух должностях. Но не исключен вариант, согласно которому "Реал" досрочно расторгнет с ним контракт в конце текущего сезона.

Тем временем стало известно, что защитник "Челси" Тиагу Силва в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом.

Напомним, португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.