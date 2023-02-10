Карло Анчелотті стане головним тренером збірної Бразилії

Досвідчений фахівець намагатиметься вивести "селесао" на Кубок Світу-2026

Федерація футболу Бразилії одержала принципову згоду від Карло Анчелотті очолити національну команду цієї країни.

Ветеран тренерського цеху вирішив відкласти відхід на пенсію, повідомляє ESPN Brazil.

Контракт 63-річного Карло Анчелотті із мадридським "Реалом" діє до літа 2024-го року. Італійський тренер планував повністю відпрацювати термін цієї угоди, а потім спокійно піти на пенсію. Однак перед Анчелотті виник новий виклик.

Ставка на Анчелотті

Найближчим часом досвідчений фахівець підпише контракт терміном на три роки із Федерацією футболу Бразилії. Дія угоди закінчиться влітку 2026 року відразу після чемпіонату світу-2026. Мундіаль пройде в Мексиці, США та Канаді. Бразилія розраховує виграти цей Кубок світу.

Саме з цієї причини запрошення очолити національну команду отримав Карло Анчелотті. Має багатий переможний досвід. Італієць працював у "Мілані", "Челсі", "ПСЖ", "Баварії", "Реалі". Анчелотті з усіма цими командами вигравав національні чемпіонати, а з деякими ще кубки країн. На рахунку наставника кілька перемог у Лізі чемпіонів. Він ніколи не працював зі збірними, але легко погодився на новий для себе досвід.

Бразильські гравці "Реала" в особі Вінісіуса Жуніора, Едера Мілітао та Родріго вже знають про цю новину. Вони привітали рішення наставника. До літа 2024 року Анчелотті поєднуватиме роботу на двох посадах. Але не виключений варіант, згідно з яким "Реал" достроково розірве з ним контракт наприкінці цього сезону.

Тим часом стало відомо, що захисник "Челсі" Тіагу Сілва найближчим часом продовжить контракт із лондонським клубом.

Нагадаємо, португальський футболіст Кріштіану Роналду допоміг клубу "Аль-Наср" очолити турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з футболу.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.