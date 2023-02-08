Николай Шапаренко вернется на поле не раньше апреля

Хавбек должен был выйти на поле в начале марта

Откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы.

Футболист нескоро сможет вернуться на поле, сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык.

24-летний Николай Шапаренко в ближайшие месяцы не сможет помочь своей команде. Ожидалось, что он вернется в строй к началу второй половины сезона 2022/2023, но не стоит ждать его появления на поле в конце февраля этого года.

Выздоровление Шапаренко

Согласно информации Игоря Цыганыка, которую он получил из своего источника в "Динамо", Николай Шапаренко сможет играть в футбол гораздо позже. Он восстановится от травмы не раньше апреля текущего года.

В сезоне 2022/2023 Николай Шапаренко успел сыграть за "Динамо" только девять поединков во всех турнирах. В сентябре он получил серьезную травму колена в одном из матчей Лиги Европы. Хавбек был прооперирован и с тех пор на поле не появлялся.

Несмотря на повреждение и длительный срок реабилитации, Игорь Цыганык уверен, что Николай Шапаренко станет следующей масштабной продажей "Динамо". Журналист считает, что хавбек покинет столичный клуб уже летом этого года.

Николаем Шапаренко давно интересуются европейские клубы. Пик активности пришелся на время проведения Евро-2020. В "Динамо" ожидают получить предложение о продаже футболиста. Его отпустят не менее, чем за 20 млн евро.

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