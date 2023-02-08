Микола Шапаренко повернеться на поле не раніше квітня

Хавбек мав вийти на поле на початку березня

Відкладається повернення до гри півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

Футболіст не скоро зможе повернутися на поле, повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик.

24-річний Микола Шапаренко найближчими місяцями не зможе допомогти своїй команді. Очікувалося, що він повернеться до початку другої половини сезону 2022/2023, але не варто чекати його появи на полі наприкінці лютого цього року.

Одужання Шапаренка

Згідно з інформацією Ігоря Циганика, яку він отримав зі свого джерела до "Динамо", Микола Шапаренко зможе грати у футбол набагато пізніше. Він відновиться від травми не раніше квітня поточного року.

У сезоні 2022/2023 Микола Шапаренко встиг зіграти за "Динамо" лише дев'ять поєдинків у всіх турнірах. У вересні він зазнав серйозної травми коліна в одному з матчів Ліги Європи. Хавбека прооперували та з того часу на полі не з'являвся.

Попри пошкодження та тривалий термін реабілітації, Ігор Циганик упевнений, що Микола Шапаренко стане наступним масштабним продажем "Динамо". Журналіст вважає, що хавбек залишить столичний клуб уже влітку цього року.

Миколою Шапаренком давно цікавляться європейські клуби. Пік активності припав на час проведення Євро-2020. У "Динамо" очікують отримати пропозицію щодо продажу футболіста. Його відпустять не менше ніж за 20 млн євро.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Тим часом американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю очок за кар'єру.