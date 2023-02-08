Даниил Сикан из Шахтера избил россиянина в Турции

На украинского футболиста в Анталии напал пьяный россиянин

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина.

Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут, сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА".

21-летний Даниил Сикан попал в неприятную историю в турецкой Анталии, где донецкий "Шахтер" на тренировочных сборах готовится к возобновлению сезона в чемпионате Украины. В гостинице, где проживают "горняки", проживают несколько россиян.

Что произошло в Турции?

Один из граждан страны-агрессора во время случайной встречи с Сиканом на территории отеля решил оскорбить украинца. Россиянин в пьяном угаре выкрикнул в адрес футболиста девиз оккупантов "Слава россии". Даниил мгновенно отреагировал, ударом в челюсть отправив обидчика в нокаут.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и был доставлен в ближайший травмпункт. Когда он пришел в себя, то не смог узнать Даниила Сикана. Однако, как утверждают журналисты, делегации донецкого "Шахтера" пришлось уладить ситуацию. Как именно — не сообщается.

Остается надеяться, что для Даниила Сикана эта история не закончится плохими последствиями. А также верить в то, что он будет так же прицельно и сильно бить по воротам соперников "Шахтера" на футбольном поле.

Напомним, легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.

Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.