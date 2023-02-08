Даниил Сикан из Шахтера избил россиянина в Турции

Игрок "Шахтера" проучил россиянина в Турции: мощный и точный удар форварда
Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина.
Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут, сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА".
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
21-летний Даниил Сикан попал в неприятную историю в турецкой Анталии, где донецкий "Шахтер" на тренировочных сборах готовится к возобновлению сезона в чемпионате Украины. В гостинице, где проживают "горняки", проживают несколько россиян.
Что произошло в Турции?
Один из граждан страны-агрессора во время случайной встречи с Сиканом на территории отеля решил оскорбить украинца. Россиянин в пьяном угаре выкрикнул в адрес футболиста девиз оккупантов "Слава россии". Даниил мгновенно отреагировал, ударом в челюсть отправив обидчика в нокаут.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму и был доставлен в ближайший травмпункт. Когда он пришел в себя, то не смог узнать Даниила Сикана. Однако, как утверждают журналисты, делегации донецкого "Шахтера" пришлось уладить ситуацию. Как именно — не сообщается.
Остается надеяться, что для Даниила Сикана эта история не закончится плохими последствиями. А также верить в то, что он будет так же прицельно и сильно бить по воротам соперников "Шахтера" на футбольном поле.
Напомним, легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.
Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.