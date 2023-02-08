Данило Сікан із Шахтаря побив росіянина в Туреччині

На українського футболіста в Анталії напав п'яний росіянин

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина.

Молодий футболіст зумів постояти за себе і відправив кривдника у нокаут, повідомляє Telegram-канал "ВЗБІРНА".

21-річний Данило Сікан потрапив у неприємну історію у турецькій Анталії, де донецький "Шахтар" на тренувальних зборах готується до відновлення сезону у чемпіонаті України. У готелі, де мешкають "гірники", мешкають кілька росіян.

Що сталося у Туреччині?

Один із громадян країни-агресора під час випадкової зустрічі із Сіканом на території готелю вирішив образити українця. Росіянин у п'яному чаді вигукнув на адресу футболіста девіз окупантів "Слава росії". Данило миттєво відреагував, ударом у щелепу відправивши кривдника в нокаут.

Потерпілий отримав черепно-мозкову травму і був доставлений до найближчого травмпункту. Коли він прийшов до тями, то не зміг дізнатися Данила Сікана. Проте, як стверджують журналісти, делегації донецького "Шахтаря" довелося залагодити ситуацію. Як саме — не повідомляється.

Залишається сподіватися, що для Данила Сікана ця історія не закінчиться поганими наслідками. А також вірити в те, що він так само прицільно і сильно битиме по воротах суперників "Шахтаря" на футбольному полі.

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр став автором нового абсолютного рекорду за кількістю шайб у кар'єрі. Ветеран перевершив досягнення іншого відомого спортсмена.

Тим часом півзахисника збірної Гани Крістіана Атсу знайшли живим під завалом одного з будинків у Туреччині. Футболіст отримав травми внаслідок землетрусу.