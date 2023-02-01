Самый необычный трансфер в футболе Украины: Сергей Кривцов перешел из "Шахтера" в "Интер" из Майами
Ветеран украинского футбола Сергей Кривцов перешел из донецкого "Шахтера" в "Интер" из Майами. Это самый необычный трансфер зимней кампании-2023.
Воспитанник запорожского футбола провел в "Шахтере" 13 лет, напоминает портал Новини.LIVE.
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31-летний Сергей Кривцов будет выступать в американской MLS. По контракту ему оставалось провести еще полгода в составе "Шахтера", но руководство "горняков" согласилось досрочно отпустить футболиста.
Прощание Кривцова с "Шахтером"
В составе донецкой команды Сергей Кривцов отыграл 224 матча за 13 лет. В этом сезоне он отыграл 12 встреч, девять из которых начинал в стартовом составе. Еще 31 поединок Кривцов провел за сборную Украины. Контракт с американским клубом подписан на два сезона с возможностью продления еще на год.
Футболист уже попрощался с тренерским штабом "Шахтера" и бывшими партнерами по команде. Церемония получилась теплой и трогательной. Голкипер Андрей Пятов посвятил другу публикацию в социальной сети. Вратарь назвал Сергея Кривцова защитником, с которым у него всегда было идеальное взаимопонимание.
Сам Кривцов успел сделать комплимент своей новой команде. Он заявил, что впечатлен прогрессом "Интера" и готов помочь ему добиться успеха во всех турнирах, в которых будет участвовать клуб из Майами.
"Я играл во множестве разных турнирах и много знаю о футболе. Смогу добавить этой команде уверенности. Я знаю, что MLS становится лучше с каждым годом, и думаю, что в этом сезоне у "Интера" будет самая сильная команда в его истории", — заявил Сергей Кривцов.
Напомним, трансфер Ильи Забарного в "Борнмут" стал рекордной продажей в истории киевского "Динамо". Даже уход Андрея Шевченко принес столичному клубу меньшую сумму.
А полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел в лондонский "Челси". Этот трансфер стал одним из самых дорогих переходов в истории футбола.