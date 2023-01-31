Михаил Мудрик оказался в центре расистского скандала в Англии

Украинец спел песню, в которой присутствовала запрещенная лексика

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.

У футболиста не было злого умысла, но его представители уже принесли извинения, сообщает The ​​Sun.

Что сделал Мудрик?

22-летний Михаил Мудрик спровоцировал бурное обсуждение в британском обществе после того, как пользователи обнаружили его старое видео в TikTok. В нем молодая звезда "Челси" перепел песню американского репера Lil Baby. В этой композиции употребляется слово на букву "Н". Не подозревая, чем это может ему грозить, Мудрик несколько раз его повторил.

Действия Михаила подвергли критике пользователи соцсетей, а также организация Kick It Out, борющаяся с проявлениями расизма в английском футболе. В нем отмечают, что украинский футболист не должен использовать термин независимо от его контекста.

"Слово на букву "Н" глубоко обидчиво. Его использование известными лицами в футболе только будет способствовать отторжению людей от этого спорта", — объяснили в организации.

Реакция украинца

Представитель футболиста заверил, что Михаил Мудрик глубоко сожалеет о своем поступке. Он не осознавал, что делал, когда исполнил песню.

"Его намерением было просто процитировать слова песни, Михаил сожалеет о своем решении и искренне соглашается, что это было неприемлемо", — заявил представитель футболиста.

Видео, которое набрало больше 200 тысяч просмотров, уже удалено.

Напомним, лондонский "Арсенал" в поисках нового центрального полузащитника переключил свое внимание на Жоржиньо из "Челси".

А защитник сборной Украины Илья Забарный может переехать в английскую Премьер-лигу. В услугах игрока киевского "Динамо" заинтересован один из аутсайдеров АПЛ.