Жоржиньо перейдет из Челси в лондонский Арсенал

"Канониры" ищут новичка на позицию центрального хавбека

Лондонский "Арсенал" в поисках нового центрального полузащитника переключил свое внимание на Жоржиньо из "Челси".

Руководство "канониров" хочет совершить этот трансфер до дедлайна, который намечен на вечер вторника, сообщает Daily Mail.

31-летний хавбек сборной Италии Жоржиньо может сменить клуб, но при этом остаться в Лондоне. "Челси" открыт для продажи игрока, поскольку срок действия его контракта истекает этим летом. К тому же "синие" хотят подписать в "Бенфике" аргентинца Энцо Фернандеса, а значит Жоржиньо потеряет место в основе "Челси".

Потенциальный новичок "Арсенала"

Накануне "Брайтон" отверг третье предложение "Арсенала" по Мойзесу Кайседо. К лондонцев хорошие отношения с руководством этого клуба, поэтому клуб с "Эмирэйтс" больше не будет настаивать на трансфере эквадорца.

Но "канонирам" срочно нужен центральный полузащитник, поэтому и появился вариант с игроком "синих". Лондонцы потеряли из-за травмы Томаса Парти, а наличие футболиста такого амплуа важно при борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

Помимо Жоржиньо, в "Арсенале" рассматривают варианты с приглашением Юри Тилеманса из "Лестера" и Амаду Онана из "Эвертона". "Канониры" понимают, что им нужно действовать быстро, так как трансферное окно закрывается во вторник вечером. Главный тренер команды Микель Артета считает подписание футболиста на эту позицию приоритетом.

Напомним, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может стать футболистом лондонского "Челси". "Синие" готовы на огромные затраты ради приглашения звездного игрока.