Арсенал и Челси спорят о Мойзесе Кайседо

"Арсенал" и "Челси" снова спорят о молодом игроке: что о нем известно
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вступили в спор за очередного молодого футболиста. Мойзес Кайседо может переехать в столицу.
"Брайтон" собирается заработать на продаже своего игрока большие деньги, сообщает The Independent.
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21-летний Мойзес Кайседо может стать футболистом одного из лондонских клубов, выступающий в английской Премьер-лиге. Однако потенциальные покупатели должны быть готовы расстаться с огромными деньгами ради возможности подписать молодого игрока.
Битва за Кайседо
Накануне "Арсенал" сделал предложение "Брайтону" в размере 60 млн фунтов стерлингов. Эквадорец сразу же заявил о готовности перебраться на "Эмирэйтс". Травма Томаса Парти практически открывает ему дорогу в основу "канониров".
Кайседо пропустил тренировку "Брайтона", после чего его отправили в короткий отпуск, чтобы предотвратить возникновение новых скандалов. "Чайки" не хотят продавать опорного полузащитника, но могут согласиться на предложение размером в 90 млн фунтов стерлингов.
Ситуацию накалил "Челси", неожиданно решивший вступить в гонку за футболиста. Недавно "синие" перехватили у "Арсенала" Михаила Мудрика, а теперь препятствуют очередной попытке "канониров" усилить состав. Вот только не ясно, впишется ли этот трансфер в политику финансового фэйр-плей в отношении "Челси".
Напомним, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству "ПСЖ" с просьбой подписать португальского футболиста Бернарду Силву.
Тем временем невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.
А вратарь сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время все же покинет мадридский "Реал". Чемпионы Испании стремятся обеспечить молодого футболиста игровой практикой.