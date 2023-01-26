Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Килиан Мбаппе поставил ультиматум руководству "ПСЖ": чего требует молодая звезда arrow

Килиан Мбаппе поставил ультиматум руководству "ПСЖ": чего требует молодая звезда

26 января 2023 22:35
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Килиан Мбаппе требует ПСЖ приобрести звезду Манчестер Сити
Лидер французского клуба хочет снова играть со старым другом
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству "ПСЖ" с просьбой подписать португальского футболиста Бернарду Силву. 

Лидер парижан считает, что такое трансфер значительно усилит команду и поможет ей выиграть Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail

Читайте также:

24-летний Килиан Мбаппе "хочет, чтобы "ПСЖ" сделал решительный шаг" на трансферном рынке и сделал "Манчестер Сити" предложение о переходе Бернарду Силвы. 28-летний португалец является лидером "горожан", а потому английский клуб не согласится отпустить его за сумму менее 100 млн евро. Однако это не станет проблемой для "ПСЖ", отвыкшего считать деньги. 

 

Силва хочет уйти из "Манчестер Сити"

Прошлым летом Силву отчаянно пыталась подписать "Барселона", но каталонцам не удалось удовлетворить финансовые запросы "Манчестер Сити" несмотря на то, что игрок открыто намекал на желание покинуть Англию. 

Мбаппе хочет, чтобы Сильва присоединился к нему в "ПСЖ". Эти футболисты прекрасно знакомы и поддерживают дружеские отношения вне футбольного поля — оба они вместе играли за "Монако" в период с 2015 по 2017 годы.

Мбаппе и Бернарду Силва

Влияние Мбаппе

Несмотря на постоянные слухи о возможном переходе в мадридский "Реал" в будущем, главный тренер "ПСЖ" недавно сделал Мбаппе вице-капитаном "ПСЖ". К мнению Килиана в клубе прислушиваются, а потому наверняка парижане скоро выйдут на "Манчестер Сити" с предложением по Бернарду Силве. 

Контракт португальца с "горожанами" действует до лета 2025 года, а это означает, что клуба Пепа Гвардиолы есть рычаги давления в переговорах. Но определяющим фактором может стать желание самого футболиста сменить обстановку. 

Напомним, недавно болельщики французского "ПСЖ" получили мощный заряд оптимизма во время матча их команды в 1/16 Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье разгромили соперника со счетом 7:0. Килиан Мбаппе забил в том матче пять голов. Это достижение покорилось ему впервые в карьере. 

Недавно стало известно, что невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

00:12 Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

Новина з фото

23:58 "Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

23:40 США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

23:23 Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

23:14 Залужный отреагировал на переход полка "Азов" в состав Сухопутных войск ВСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 Магазины АТБ присоединились к "єДопомога": как бесплатно получить продукты

22:50 Пять бюджетных вариантов перекуса, которые не навредят фигуре и помогут похудеть

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

22:24 МВФ рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи до $16 млрд, — Bloomberg

Новина з фото

22:15 Дорофеева и Ефросинина присоединились к кампейну Hugo Boss, в котором участвуют мировые звезды

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

Новина з відео

21:15 Комедия с Дженнифер Лопес, боевик о пилоте с Батлером и "Земля Бога": кинопремьеры недели

Новина з відео

15:45 Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины

Новина з відео

12:53 На Запорожье оккупанты завезли белорусских военных, — мэр Мелитополя

Новина з відео

12:12 Моряки-пограничники показали, как проводят боевые учения

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:56 В Мариуполе перестали платить пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 января: Овнам — мозговой штурм, Водолеям — вдохновение

Новина з відео

22:57 Зеленский о предоставлении Украине танков: ключевое теперь — скорость и объем

Новина з відео

22:36 Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют

Новина з відео

21:08 Фильм "Меню": как приготовить "тот самый" чизбургер, который ела Аня Тейлор-Джой

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Новина з відео

18:16 Спасатели показали, как разбирают разрушенные многоэтажки на Северной Салтовке

Эксклюзив

18:15 Как немецкие "Леопарды" помогут ВСУ в освобождении оккупированных территорий: объяснение эксперта

Эксклюзив

16:30 Страсти по "Леопарду": чем прославился немецкий танк, и как он поможет ВСУ

Актуальное по теме

None 27 Январь 00:25

Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

None 26 Январь 21:43

"Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

None 26 Январь 23:09

США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

None 26 Январь 23:11

Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB