Килиан Мбаппе требует ПСЖ приобрести звезду Манчестер Сити

Лидер французского клуба хочет снова играть со старым другом

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству "ПСЖ" с просьбой подписать португальского футболиста Бернарду Силву.

Лидер парижан считает, что такое трансфер значительно усилит команду и поможет ей выиграть Лигу чемпионов, сообщает Daily Mail.

24-летний Килиан Мбаппе "хочет, чтобы "ПСЖ" сделал решительный шаг" на трансферном рынке и сделал "Манчестер Сити" предложение о переходе Бернарду Силвы. 28-летний португалец является лидером "горожан", а потому английский клуб не согласится отпустить его за сумму менее 100 млн евро. Однако это не станет проблемой для "ПСЖ", отвыкшего считать деньги.

Силва хочет уйти из "Манчестер Сити"

Прошлым летом Силву отчаянно пыталась подписать "Барселона", но каталонцам не удалось удовлетворить финансовые запросы "Манчестер Сити" несмотря на то, что игрок открыто намекал на желание покинуть Англию.

Мбаппе хочет, чтобы Сильва присоединился к нему в "ПСЖ". Эти футболисты прекрасно знакомы и поддерживают дружеские отношения вне футбольного поля — оба они вместе играли за "Монако" в период с 2015 по 2017 годы.

Влияние Мбаппе

Несмотря на постоянные слухи о возможном переходе в мадридский "Реал" в будущем, главный тренер "ПСЖ" недавно сделал Мбаппе вице-капитаном "ПСЖ". К мнению Килиана в клубе прислушиваются, а потому наверняка парижане скоро выйдут на "Манчестер Сити" с предложением по Бернарду Силве.

Контракт португальца с "горожанами" действует до лета 2025 года, а это означает, что клуба Пепа Гвардиолы есть рычаги давления в переговорах. Но определяющим фактором может стать желание самого футболиста сменить обстановку.

Напомним, недавно болельщики французского "ПСЖ" получили мощный заряд оптимизма во время матча их команды в 1/16 Кубка Франции. Подопечные Кристофа Галтье разгромили соперника со счетом 7:0. Килиан Мбаппе забил в том матче пять голов. Это достижение покорилось ему впервые в карьере.

Недавно стало известно, что невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.