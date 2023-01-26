Кіліан Мбаппе вимагає ПСЖ придбати зірку Манчестер Сіті

Лідер французького клубу хоче знову грати зі старим другом

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва "ПСЖ" із проханням підписати португальського футболіста Бернарду Сілву.

Лідер парижан вважає, що таке трансфер значно посилить команду та допоможе їй виграти Лігу чемпіонів, повідомляє Daily Mail.

24-річний Кіліан Мбаппе "хоче, щоб "ПСЖ" зробив рішучий крок" на трансферному ринку та зробив "Манчестер Сіті" пропозицію про перехід Бернарду Сілви. 28-річний португалець є лідером "городян", а тому англійський клуб не погодиться відпустити його за суму меншу за 100 млн євро. Однак це не стане проблемою для "ПСЖ", що відвик рахувати гроші.

Сілва хоче піти з "Манчестер Сіті"

Минулого літа Сілву відчайдушно намагалася підписати "Барселона", але каталонцям не вдалося задовольнити фінансові запити "Манчестер Сіті", попри те, що гравець відкрито натякав на бажання залишити Англію.

Мбаппе хоче, щоб Сільва приєднався до нього до "ПСЖ". Ці футболісти чудово знайомі та підтримують дружні стосунки поза футбольним полем — обидва вони разом грали за "Монако" у період з 2015 по 2017 роки.

Вплив Мбаппе

Попри постійні чутки про можливий перехід до мадридського "Реалу" в майбутньому, головний тренер "ПСЖ" нещодавно зробив Мбаппе віцекапітаном "ПСЖ". На думку Кіліана у клубі прислухаються, а тому напевно парижани незабаром вийдуть на "Манчестер Сіті" з пропозицією щодо Бернарду Сілви.

Контракт португальця з "городянами" діє до літа 2025 року, а це означає, що клубу Пепа Гвардіоли є важелі тиску в переговорах. Але визначальним чинником може стати бажання самого футболіста змінити атмосферу.

Нагадаємо, нещодавно вболівальники французького "ПСЖ" отримали потужний заряд оптимізму під час матчу їхньої команди до 1/16 Кубка Франції. Підопічні Крістофа Галтьє розгромили суперника з рахунком 7:0. Кіліан Мбаппе забив у тому матчі п'ять голів. Це досягнення підкорилося йому вперше у кар'єрі.

Нещодавно стало відомо, що наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.