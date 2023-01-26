Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Кіліан Мбаппе поставив ультиматум керівництву "ПСЖ": чого вимагає молода зірка arrow

Кіліан Мбаппе поставив ультиматум керівництву "ПСЖ": чого вимагає молода зірка

26 січня 2023 22:35
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Кіліан Мбаппе вимагає ПСЖ придбати зірку Манчестер Сіті
Лідер французького клубу хоче знову грати зі старим другом
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва "ПСЖ" із проханням підписати португальського футболіста Бернарду Сілву.

Лідер парижан вважає, що таке трансфер значно посилить команду та допоможе їй виграти Лігу чемпіонів, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

24-річний Кіліан Мбаппе "хоче, щоб "ПСЖ" зробив рішучий крок" на трансферному ринку та зробив "Манчестер Сіті" пропозицію про перехід Бернарду Сілви. 28-річний португалець є лідером "городян", а тому англійський клуб не погодиться відпустити його за суму меншу за 100 млн євро. Однак це не стане проблемою для "ПСЖ", що відвик рахувати гроші.

 

Сілва хоче піти з "Манчестер Сіті"

Минулого літа Сілву відчайдушно намагалася підписати "Барселона", але каталонцям не вдалося задовольнити фінансові запити "Манчестер Сіті", попри те, що гравець відкрито натякав на бажання залишити Англію.

Мбаппе хоче, щоб Сільва приєднався до нього до "ПСЖ". Ці футболісти чудово знайомі та підтримують дружні стосунки поза футбольним полем — обидва вони разом грали за "Монако" у період з 2015 по 2017 роки.

Мбаппе та Бернарду Сілва

Вплив Мбаппе

Попри постійні чутки про можливий перехід до мадридського "Реалу" в майбутньому, головний тренер "ПСЖ" нещодавно зробив Мбаппе віцекапітаном "ПСЖ". На думку Кіліана у клубі прислухаються, а тому напевно парижани незабаром вийдуть на "Манчестер Сіті" з пропозицією щодо Бернарду Сілви.

Контракт португальця з "городянами" діє до літа 2025 року, а це означає, що клубу Пепа Гвардіоли є важелі тиску в переговорах. Але визначальним чинником може стати бажання самого футболіста змінити атмосферу.

Нагадаємо, нещодавно вболівальники французького "ПСЖ" отримали потужний заряд оптимізму під час матчу їхньої команди до 1/16 Кубка Франції. Підопічні Крістофа Галтьє розгромили суперника з рахунком 7:0. Кіліан Мбаппе забив у тому матчі п'ять голів. Це досягнення підкорилося йому вперше у кар'єрі.

Нещодавно стало відомо, що наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

00:12 Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд та розповів про подальші плани

Новина з фото

23:58 "Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті

23:40 США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю

23:23 Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України

23:14 Залужний відреагував на перехід полку "Азов" до складу Сухопутних військ ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 Магазини АТБ приєдналися до "єДопомоги": як безкоштовно отримати продукти

22:50 П'ять бюджетних варіантів перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути

Новина з відео

22:46 Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

22:24 МВФ розглядає можливість надання Україні пакета допомоги до $16 млрд, — Bloomberg

Новина з фото

22:15 Дорофєєва та Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки

Новина з відео

22:46 Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

Новина з відео

21:15 Комедія з Дженніфер Лопес, бойовик про пілота з Батлером та "Земля Бога": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:56 У Маріуполі перестали платити пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Овнам — мозковий штурм, Водоліям — натхнення

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

Новина з відео

21:08 Фільм "Меню": як приготувати "той самий" чизбургер, який їла Аня Тейлор-Джой

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Ексклюзив

16:30 Пристрасті по "Леопарду": чим прославився німецький танк, і як він допоможе ЗСУ

Актуальне по темі

None 27 Січень 00:25

Тищенко прокоментував скандал з поїздкою у Таїланд та розповів про подальші плани

None 26 Січень 21:43

"Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті

None 26 Січень 23:09

США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю

None 26 Січень 23:11

Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB