Девушка Лисандро Мартинеса почти полностью обнажилась во время карнавала

Красоту аргентинки почти ничего не прикрывало

Невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.

Мури Лопес Бенитес поразила зрителей откровенным нарядом, сообщает Daily Star.

Не так давно Лисандро Мартинес забил первый гол в составе "Манчестер Юнайтед", к которому он присоединился в 2022 году из амстердамского "Аякса". "Красные дьяволы" проиграли "Арсеналу" со счетом 2:3, но никто не сомневается, что у защитника есть перспективы на "Олд Траффорд".

Месяц назад Лисандро Мартинес стал чемпионом мира, сыграв на Мундиале в Катаре пять матчей из семи. В Катаре у него была персональная поддержка — Мури Лопес Бенитес поддерживала своего жениха в каждом поединке.

Новый откровенный наряд Мури

Пара встречается с 14 лет и практически не ссорится. Лисандро и Мури часто появляются вместе на светских раутах и мероприятиях, которые организовывают клубы. При этом девушка не стесняется демонстрировать свою красоту, причем периодически предстает в очень откровенных образах.

Недавно Мури опубликовала несколько фотографий с карнавала в Аргентине. Она оказалась среди танцоров, которые вышли на улицы Гуалегуэя, провинциального города в 200 км к северу от Буэнос-Айреса. Девушка танцевала всю ночь, после чего назвала произошедшее одним из лучших моментов в своей жизни.

Напомним, португалец Криштиану Роналду дебютировал в составе "Аль-Насра" в матче регулярного первенства Саудовской Аравии. Ветеран не сумел отметиться забитым мячом. За игрой футболиста с трибуны стадиона наблюдала его гражданская супруга Джорджина Родригес, которая выбрала для этого мероприятия экзотический наряд.