Девушка Лисандро Мартинеса почти полностью обнажилась во время карнавала

Глаз не оторвать: девушка чемпиона мира почти полностью обнажилась на карнавале в Аргентине
Невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.
Мури Лопес Бенитес поразила зрителей откровенным нарядом, сообщает Daily Star.
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Не так давно Лисандро Мартинес забил первый гол в составе "Манчестер Юнайтед", к которому он присоединился в 2022 году из амстердамского "Аякса". "Красные дьяволы" проиграли "Арсеналу" со счетом 2:3, но никто не сомневается, что у защитника есть перспективы на "Олд Траффорд".
Месяц назад Лисандро Мартинес стал чемпионом мира, сыграв на Мундиале в Катаре пять матчей из семи. В Катаре у него была персональная поддержка — Мури Лопес Бенитес поддерживала своего жениха в каждом поединке.
Новый откровенный наряд Мури
Пара встречается с 14 лет и практически не ссорится. Лисандро и Мури часто появляются вместе на светских раутах и мероприятиях, которые организовывают клубы. При этом девушка не стесняется демонстрировать свою красоту, причем периодически предстает в очень откровенных образах.
Недавно Мури опубликовала несколько фотографий с карнавала в Аргентине. Она оказалась среди танцоров, которые вышли на улицы Гуалегуэя, провинциального города в 200 км к северу от Буэнос-Айреса. Девушка танцевала всю ночь, после чего назвала произошедшее одним из лучших моментов в своей жизни.
Напомним, португалец Криштиану Роналду дебютировал в составе "Аль-Насра" в матче регулярного первенства Саудовской Аравии. Ветеран не сумел отметиться забитым мячом. За игрой футболиста с трибуны стадиона наблюдала его гражданская супруга Джорджина Родригес, которая выбрала для этого мероприятия экзотический наряд.