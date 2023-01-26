Дівчина Лісандро Мартінеса майже повністю оголилася під час карнавалу

Око не відірвати: дівчина чемпіона світу майже повністю оголилася на карнавалі в Аргентині
Наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінеса практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.
Мурі Лопес Бенітес вразила глядачів відвертим вбранням, повідомляє Daily Star.
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Нещодавно Лісандро Мартінес забив перший гол у складі "Манчестер Юнайтед", до якого він приєднався у 2022 році з амстердамського "Аякса". "Червоні дияволи" програли "Арсеналу" з рахунком 2:3, але ніхто не сумнівається, що захисник має перспективи на "Олд Траффорд".
Місяць тому Лісандро Мартінес став чемпіоном світу, зігравши на Мундіалі в Катарі п'ять матчів із семи. У Катарі він мав персональну підтримку — Мурі Лопес Бенітес підтримувала свого нареченого в кожному поєдинку.
Нове відверте вбрання Мурі
Пара зустрічається з 14 років і практично не свариться. Лісандро та Мурі часто з'являються разом на світських раутах та заходах, які організовують клуби. При цьому дівчина не соромиться демонструвати свою красу, причому періодично з'являється в дуже відвертих образах.
Нещодавно Мурі опублікувала кілька фотографій із карнавалу в Аргентині. Вона опинилася серед танцюристів, які вийшли на вулиці Гуалегуея, провінційного міста за 200 км на північ від Буенос-Айреса. Дівчина танцювала всю ніч, після чого назвала те, що сталося одним із найкращих моментів у своєму житті.
Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду дебютував у складі "Аль-Насра" у матчі регулярної першості Саудівської Аравії. Ветеран не зумів відзначитися забитим м'ячем. За грою футболіста з трибуни стадіону спостерігала його громадянська дружина Джорджина Родрігес, яка обрала для цього заходу екзотичне вбрання.