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Око не відірвати: дівчина чемпіона світу майже повністю оголилася на карнавалі в Аргентині

26 січня 2023 21:58
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дівчина Лісандро Мартінеса майже повністю оголилася під час карнавалу
Красу аргентинки майже нічого не прикривало
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінеса практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.

Мурі Лопес Бенітес вразила глядачів відвертим вбранням, повідомляє Daily Star.

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Нещодавно Лісандро Мартінес забив перший гол у складі "Манчестер Юнайтед", до якого він приєднався у 2022 році з амстердамського "Аякса". "Червоні дияволи" програли "Арсеналу" з рахунком 2:3, але ніхто не сумнівається, що захисник має перспективи на "Олд Траффорд".

Лісандро Мартінес та Мурі

Місяць тому Лісандро Мартінес став чемпіоном світу, зігравши на Мундіалі в Катарі п'ять матчів із семи. У Катарі він мав персональну підтримку — Мурі Лопес Бенітес підтримувала свого нареченого в кожному поєдинку.

Нове відверте вбрання Мурі

Пара зустрічається з 14 років і практично не свариться. Лісандро та Мурі часто з'являються разом на світських раутах та заходах, які організовують клуби. При цьому дівчина не соромиться демонструвати свою красу, причому періодично з'являється в дуже відвертих образах.

Мурі Лопес Бенітес

Нещодавно Мурі опублікувала кілька фотографій із карнавалу в Аргентині. Вона опинилася серед танцюристів, які вийшли на вулиці Гуалегуея, провінційного міста за 200 км на північ від Буенос-Айреса. Дівчина танцювала всю ніч, після чого назвала те, що сталося одним із найкращих моментів у своєму житті.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду дебютував у складі "Аль-Насра" у матчі регулярної першості Саудівської Аравії. Ветеран не зумів відзначитися забитим м'ячем. За грою футболіста з трибуни стадіону спостерігала його громадянська дружина Джорджина Родрігес, яка обрала для цього заходу екзотичне вбрання.

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