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"Арсенал" та "Челсі" знову сперечаються за молодого гравця: що про нього відомо

28 січня 2023 17:15
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Арсенал і Челсі сперечаються про Мойзеса Кайседо
Мойзес Кайседо може залишити "Брайтон"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лондонські "Арсенал" та "Челсі" вступили в суперечку за чергового молодого футболіста. Мойзес Кайседо може переїхати до столиці.

"Брайтон" збирається заробити на продажі свого гравця великі гроші, повідомляє The Independent.

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21-річний Мойзес Кайседо може стати футболістом одного з лондонських клубів, який виступає в англійській Прем'єр-лізі. Проте потенційні покупці мають бути готові розлучитися з величезними грошима задля можливості підписати молодого гравця.

Битва за Кайседо

Напередодні "Арсенал" зробив пропозицію "Брайтону" у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів. Еквадорець відразу заявив про готовність перебратися на "Емірейтс". Травма Томаса Парті практично відкриває йому дорогу в основу "канонірів".

Мойзес Кайседо

Кайседо пропустив тренування "Брайтона", після чого його відправили в коротку відпустку, щоб запобігти виникненню нових скандалів. "Чайки" не хочуть продавати опорного півзахисника, але можуть погодитися на пропозицію розміром 90 млн фунтів стерлінгів.

Ситуацію розжарив "Челсі", який несподівано вирішив вступити в гонку за футболіста. Нещодавно "сині" перехопили у "Арсеналу" Михайла Мудрика, а тепер перешкоджають черговій спробі "канонірів" посилити склад. Ось тільки не ясно, чи впишеться цей трансфер у політику фінансового фейр-плею щодо "Челсі".

Нагадаємо, форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва "ПСЖ" із проханням підписати португальського футболіста Бернарду Сілву.

Тим часом наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.

А воротар збірної України Андрій Лунін найближчим часом залишить мадридський "Реал". Чемпіони Іспанії прагнуть забезпечити молодого футболіста ігровою практикою.

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