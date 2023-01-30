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Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

30 января 2023 22:25
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Килиан Мбаппе может перейти в Челси вместо Реала
Лондонцы нашли аргумент, который поможет французу принять решение о переезде в АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может стать футболистом лондонского "Челси". "Синие" готовы на огромные затраты ради приглашения звездного игрока. 

Руководство "Челси" уже приготовило аргументы, которые могут убедить француза на этот трансфер, сообщает L'Equipe

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24-летний Килиан Мбаппе станет одной из приоритетных целей для лондонского "Челси" во время летнего трансферного окна-2023. Руководство "синих" мечтает о новых титулах, однако их могут гарантировать только звезды мирового уровня. 

 

В "Челси" осознают, что приглашение Килиана Мбаппе будет очень сложной миссией. Ради это клуб, как утверждают журналисты, собирается пригласить не названых специалистов, которые помогут провести переговоры и с самим игроком, и с владельцами "ПСЖ". 

Как "Челси" убедит Мбаппе переехать в Лондон?

Лондонский клуб готов заплатить за Килиана Мбаппе как минимум 200 млн евро, причем цена может вырасти. Помимо этого "Челси" предложит "ПСЖ" несколько футболистов. Пока известно лишь то, что одним из них может стать Кай Хавертц. В любом случае "синие" готовы на "беспрецедентные жертвы", чтобы француз выступал на "Стэмфорд Бридж". 

Килиан Мбаппе

Помимо зарплаты, главным аргументом "Челси" в переговорах с Килианом Мбаппе станет фактор английской Премьер-лиги. Она остается самым популярным футбольным чемпионатом мира. Здесь выступает норвежец Эрлинг Холанд, главный конкурент француза в борьбе за звание самого результативного форварда мира.

Перспектива выступления в АПЛ и соперничества с Холандом могут убедить Мбаппе переехать в Лондон. Килиан ставит перед собой амбициозные сети и жаждет признания, его честолюбие может быть удовлетворено за счет покорения АПЛ. К тому же, "Челси" предложит ему поровну распределить доходы, полученные от рекламных кампаний, в которых будет фигурировать имя форварда. 

Напомним, лондонские "Арсенал" и "Челси" вступили в спор за очередного молодого футболиста. Мойзес Кайседо может переехать в столицу. 

Недавно стало известно о том, что защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр может переехать в итальянскую Серию А. Футболистом интересуется местный "Интер". 

А защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу перейдет в "Баварию". Английская команда решила отдать одного из своих лидеров в аренду мюнхенскому клубу, который ведет непростую борьбу за чемпионство в Бундеслиге. 

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