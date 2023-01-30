Кіліан Мбаппе може перейти до Челсі замість Реалу

Лондонці знайшли аргумент, який допоможе французу ухвалити рішення про переїзд до АПЛ

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе може стати футболістом лондонського "Челсі". "Сині" готові на величезні витрати заради запрошення зіркового гравця.

Керівництво "Челсі" вже приготувало аргументи, які можуть переконати француза на цьому трансфері, повідомляє L'Equipe.

24-річний Кіліан Мбаппе стане однією з пріоритетних цілей для лондонського "Челсі" під час літнього трансферного вікна-2023. Керівництво "синіх" мріє про нові титули, проте їх можуть гарантувати лише зірки світового рівня.

У "Челсі" усвідомлюють, що запрошення Кіліана Мбаппе буде дуже складною місією. Заради цього клубу, як стверджують журналісти, збирається запросити неназваних фахівців, які допоможуть провести переговори та з самим гравцем, і з власниками "ПСЖ".

Як "Челсі" переконає Мбаппе переїхати до Лондона?

Лондонський клуб готовий заплатити за Кіліана Мбаппе як мінімум 200 млн євро, причому ціна може зрости. Крім цього, "Челсі" запропонує "ПСЖ" кілька футболістів. Поки що відомо лише те, що одним із них може стати Кай Хавертц. У будь-якому випадку "сині" готові на "безпрецедентні жертви", щоб француз виступав на "Стемфорд Брідж".

Крім зарплати, головним аргументом "Челсі" у переговорах із Кіліаном Мбаппе стане фактор англійської Прем'єр-ліги. Вона залишається найпопулярнішим футбольним чемпіонатом світу. Тут виступає норвежець Ерлінг Холанд, головний конкурент француза у боротьбі за звання найрезультативнішого форварда світу.

Перспектива виступу в АПЛ та суперництва з Холандом можуть переконати Мбаппе переїхати до Лондона. Кіліан ставить перед собою амбітні мережі та прагне визнання, його честолюбство може бути задоволене шляхом підкорення АПЛ. До того ж "Челсі" запропонує йому порівну розподілити доходи, отримані від рекламних кампаній, у яких фігуруватиме ім'я форварда.

Нагадаємо, лондонські "Арсенал" та "Челсі" вступили в суперечку за чергового молодого футболіста. Мойзес Кайседо може переїхати до столиці.

Нещодавно стало відомо про те, що захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магуайр може переїхати до італійської Серії А. Футболістом цікавиться місцевий "Інтер".

А захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу перейде до "Баварії". Англійська команда вирішила віддати одного зі своїх лідерів в оренду мюнхенському клубу, який веде непросту боротьбу за чемпіонство у Бундеслізі.