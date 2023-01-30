Гарри Магвайр сменит Манчестер Юнайтед на миланский Интер

"Интер" ищет замену лидеру своей обороны

Защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр может переехать в итальянскую Серию А. Футболистом интересуется местный "Интер".

"Нерадзурри" уже отправили запрос по игроку на "Олд Траффорд", сообщает Daily Mail.

29-летний Гарри Магуайр стал одной из приоритетных целей миланского "Интера". Миланский клуб хочет арендовать опытного футболиста до конца текущего сезона с возможностью полного выкупа его контракта.

Важная покупка для "Интера"

Ведущий защитник "Интера" Милан Шкриньяр скоро станет футболистом французского "ПСЖ". На "Джузеппе Меацца" уже ищут замену словаку. На эту роль подходит англичанин Гарри Магуайр. В итальянском клубе решили, что защитник сумеет стать одним из лидеров команды, а "Манчестер Юнайтед" не станет назначать за него слишком большую цену.

Миланский клуб заинтересован в закрытии сделки до окончания зимнего трансферного окна. Гарри Магуайр "выпал из основной обоймы" футболистов "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" в интервью поддерживает защитника, однако сам он не против сменить клуб.

Проблемы Магуайра

В сезоне 2022/2023 Гарри Магуайр сыграл в восьми матчах английской Премьер-лиги. Журналисты и болельщики "Манчестер Юнайтед" неоднократно критиковали футболиста, который в последние годы начал часто ошибаться в поединках на клубном уровне.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестера" за 87 млн евро. Это самая большая сумма, которую заплатили за защитника. Контракт Гарри с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, лондонские "Арсенал" и "Челси" вступили в спор за очередного молодого футболиста. Мойзес Кайседо может переехать в столицу.

А форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку может остаться без клуба. В его услугах не заинтересованы ни английский "Челси", ни итальянский "Интер". У футболиста осталось несколько месяцев для того, чтобы произвести впечатление на тренерский штаб "нерадзурри".