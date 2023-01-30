Гаррі Магвайр змінить Манчестер Юнайтед на міланський Інтер

"Інтер" шукає заміну лідеру своєї оборони

Захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайр може переїхати до італійської Серії А. Футболістом цікавиться місцевий "Інтер".

"Нерадзуррі" вже відправили запит щодо гравця на "Олд Траффорд", повідомляє Daily Mail.

29-річний Гаррі Магвайр став однією із пріоритетних цілей міланського "Інтера". Міланський клуб хоче орендувати досвідченого футболіста до кінця цього сезону з можливістю повного викупу його контракту.

Важлива покупка для "Інтера"

Ведучий захисник "Інтера" Мілан Шкріньяр незабаром стане футболістом французького "ПСЖ". На "Джузеппе Меацца" вже шукають заміну словаку. На цю роль підходить англієць Гаррі Магвайр. В італійському клубі вирішили, що захисник зможе стати одним із лідерів команди, а "Манчестер Юнайтед" не призначатиме за нього занадто велику ціну.

Міланський клуб зацікавлений у закритті угоди до закінчення трансферного зимового вікна. Гаррі Магвайр "випав з основної обойми" футболістів "Манчестер Юнайтед". Головний тренер "червоних дияволів" в інтерв'ю підтримує захисника, однак сам він не проти змінити клуб.

Проблеми Магвайра

У сезоні 2022/2023 Гаррі Магвайр зіграв у восьми матчах англійської Прем'єр-ліги. Журналісти та вболівальники "Манчестер Юнайтед" неодноразово критикували футболіста, який останніми роками почав часто помилятися у поєдинках на клубному рівні.

Магвайр перейшов до "Манчестер Юнайтед" влітку 2019 року з "Лестера" за 87 млн євро. Це найбільша сума, яку заплатили за захисника. Контракт Гаррі з "червоними дияволами" розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, лондонські "Арсенал" та "Челсі" вступили в суперечку за чергового молодого футболіста. Мойзес Кайседо може переїхати до столиці.

А форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку може лишитися без клубу. У його послугах не зацікавлені ані англійський "Челсі", ані італійський "Інтер". У футболіста залишилося кілька місяців для того, щоб справити враження на тренерський штаб "нерадзуррі".