Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Манчестер Сити" отдаст "Баварии" одного из лидеров команды: больше не нужен Гвардиоле arrow

"Манчестер Сити" отдаст "Баварии" одного из лидеров команды: больше не нужен Гвардиоле

30 января 2023 15:48
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Жоау Канселу перейдет из Манчестер Сити в Баварию на правах аренды
Португальский защитник потерял место в основе чемпионов Англии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" согласился отправить Жоау Канселу в аренду в мюнхенскую "Баварию". Португалец попал в немилость к главному тренеру Хосепу Гвардиоле и не выходил на поле ни в одном из последних трех матчей.

"Бавария" давно пыталась приобрести Канселу, сообщает Daily Mail

Читайте также:

28-летний Жоау Канселу входил в символическую сборную лучших футболистов английской Премьер-лиги по итогам прошлого и позапрошлого сезона. В сезоне 2021/2022 он отыграл за  "Манчестер Сити" 36 матчей в АПЛ и помог ей завоевать чемпионский титул. 

 

В последние месяцы Жоау Канселу выбыл из обоймы основных футболистов "горожан". Он проигрывает конкуренцию не только Натану Аке, Джону Стоунзу и Кайлу Уокеру, но и молодому выпускнику академии "Сити" Рико Льюису. 

Жоау Канселу

Проблемы Канселу 

Неудачи Канселу начались после Кубка Мира в Катаре. Хосеп Гвардиола несколько раз намекал, что атмосфера в "Манчестер Сити" испортилась. Одновременно с этим португалец потерял место в стартовом составе команды. Ему дали несколько недель на то, чтобы прийти в себя. Очевидно, это не помогло, поскольку теперь Канселу отправляется в аренду в Мюнхен. 

Контракт защитника с "Манчестер Сити" действует до лета 2027-го года. Очевидно, у него еще будет шанс проявить себя на стадионе "Этихад". Пока Канселу отдают в аренду, речи о продаже не идет. 

Португалец может снова обратить на себя внимание, если хорошо сыграет за "Баварию". Немецкий клуб находится в кризисе, о чем свидетельствуют три ничьи в Бундеслиге подряд. Мюнхенцам необходимо усиление состава для того, чтобы защитить чемпионский титул. "Унион" из Берлина подобрался к "Баварии" на расстоянии одного очка. 

Если переход состоится, Канселу сможет сыграть против "Майнца" в Кубке Германии в среду. Уже в воскресенье "Баварии" предстоит важный матч Бундеслиги против "Вольфсбурга".

Напомним, лондонские "Арсенал" и "Челси" вступили в спор за очередного молодого футболиста. Мойзес Кайседо может переехать в столицу. "Брайтон" собирается заработать на продаже своего игрока большие деньги. 

А руководство амстердамского "Аякса" заинтересовано в приглашении известного тренера. Клуб ведет переговоры с наставником сборной Хорватии Златко Даличем. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:53

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB