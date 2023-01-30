Жоау Канселу перейдет из Манчестер Сити в Баварию на правах аренды

Португальский защитник потерял место в основе чемпионов Англии

Английский "Манчестер Сити" согласился отправить Жоау Канселу в аренду в мюнхенскую "Баварию". Португалец попал в немилость к главному тренеру Хосепу Гвардиоле и не выходил на поле ни в одном из последних трех матчей.

"Бавария" давно пыталась приобрести Канселу, сообщает Daily Mail.

28-летний Жоау Канселу входил в символическую сборную лучших футболистов английской Премьер-лиги по итогам прошлого и позапрошлого сезона. В сезоне 2021/2022 он отыграл за "Манчестер Сити" 36 матчей в АПЛ и помог ей завоевать чемпионский титул.

В последние месяцы Жоау Канселу выбыл из обоймы основных футболистов "горожан". Он проигрывает конкуренцию не только Натану Аке, Джону Стоунзу и Кайлу Уокеру, но и молодому выпускнику академии "Сити" Рико Льюису.

Проблемы Канселу

Неудачи Канселу начались после Кубка Мира в Катаре. Хосеп Гвардиола несколько раз намекал, что атмосфера в "Манчестер Сити" испортилась. Одновременно с этим португалец потерял место в стартовом составе команды. Ему дали несколько недель на то, чтобы прийти в себя. Очевидно, это не помогло, поскольку теперь Канселу отправляется в аренду в Мюнхен.

Контракт защитника с "Манчестер Сити" действует до лета 2027-го года. Очевидно, у него еще будет шанс проявить себя на стадионе "Этихад". Пока Канселу отдают в аренду, речи о продаже не идет.

Португалец может снова обратить на себя внимание, если хорошо сыграет за "Баварию". Немецкий клуб находится в кризисе, о чем свидетельствуют три ничьи в Бундеслиге подряд. Мюнхенцам необходимо усиление состава для того, чтобы защитить чемпионский титул. "Унион" из Берлина подобрался к "Баварии" на расстоянии одного очка.

Если переход состоится, Канселу сможет сыграть против "Майнца" в Кубке Германии в среду. Уже в воскресенье "Баварии" предстоит важный матч Бундеслиги против "Вольфсбурга".

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