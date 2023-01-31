Жоржиньйо перейде з Челсі до лондонського Арсеналу

"Каноніри" шукають новачка на позицію центрального хавбека

Лондонський "Арсенал" у пошуках нового центрального півзахисника звернув свою увагу на Жоржиньйо з "Челсі".

Керівництво "канонірів" хоче зробити цей трансфер до дедлайну, який намічено на вечір вівторка, повідомляє Daily Mail.

31-річний хавбек збірної Італії Жоржиньйо може змінити клуб, але залишитися в Лондоні. "Челсі" відкрито для продажу гравця, оскільки термін дії його контракту спливає цього літа. До того ж "сині" хочуть підписати в "Бенфіці" аргентинця Енцо Фернандеса, а значить, Жоржиньйо втратить місце в основі "Челсі".

Потенційний новачок "Арсеналу"

Напередодні "Брайтон" відкинув третю пропозицію "Арсеналу" щодо Мойзеса Кайседо. До лондонців добрі стосунки з керівництвом цього клубу, тож клуб із "Емірейтс" більше не наполягатиме на трансфері еквадорця.

Але "канонірам" терміново потрібний центральний півзахисник, тому і з'явився варіант із гравцем "синіх". Лондонці втратили через травму Томаса Парті, а наявність футболіста такого амплуа важлива при боротьбі за чемпіонський титул в АПЛ.

Крім Жоржиньйо, в "Арсеналі" розглядають варіанти із запрошенням Юрі Тілеманса з "Лестера" та Амаду Онана з "Евертона". "Каноніри" розуміють, що їм потрібно діяти швидко, оскільки трансферне вікно закривається у вівторок увечері. Головний тренер команди Мікель Артета вважає підписання футболіста на цю позицію пріоритетом.

Нагадаємо, форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе може стати футболістом лондонського "Челсі". "Сині" готові на величезні витрати заради запрошення зіркового гравця.