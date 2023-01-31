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Лидер "Динамо" будет играть в одной лиге с Мудриком: сколько "Борнмут" заплатит за Илью Забарного

31 января 2023 08:22
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Илья Забарный переедет в Борнмут за 23 млн фунтов
Еще один лидер "бело-синих" готовится покинуть клуб
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный может переехать в английскую Премьер-лигу. В услугах игрока киевского "Динамо" заинтересован один из аутсайдеров АПЛ.

Киевляне ведут переговоры о трансфере футболиста с "Борнмутом", сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. 

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20-летний Илья Забарный может стать футболистом английского клуба в последний день зимнего трансферного окна-2023. В его услугах заинтересован "Борнмут". Переговоры с киевским "Динамо" прошли быстро и находятся в финальной стадии. 

Илья Забарный

Уход Забарного

Уже во вторник, 31 января, молодой защитник отправится в турцию, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с командой английской Премьер-лиги. Зарплата воспитанника "Динамо" в "Борнмуте" вырастет, но главным стимулом для него станет возможность играть в одном из сильнейших чемпионатов Европы. 

"Борнмут" заплатит "Динамо" за молодого футболиста 23 млн фунтов стерлингов. Помимо этого, киевский клуб получит двадцать процентов от последующей продажи защитника. 

В сезоне 2022/2023 Илья Забарный провел за "Динамо" 25 поединков во всех турнирах. Его контракт с киевским клубом действует до лета 2026-го года. 

По итогам 20 сыгранных туров "Борнмут" занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Гари О'Нила находится в зоне вылета. Уже в следующем матче "вишневым" предстоит сыграть против "Брайтона", в который может перейти защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. 

Напомним, другой нападающий "бело-синих" Владислав Кулач официально покинул столичный клуб. Он переезжает в Азербайджан. Футболист будет выступать за местный футбольный клуб "Зира". 

А полузащитник "Динамо" Богдан Леднев получил тяжелую травму. Молодой футболист несколько месяцев проведет в лазарете. Ему диагностировал перелом голени. 

Тем временем форвард "Днепра-1" Артем Довбик тоже пользуется спросом среди известных европейских команд. Однако нынешний клуб бомбардира увеличил трансферную стоимость футболиста, так что он наверняка останется в Украине до лета. 

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