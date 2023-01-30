Форвард Артем Беседин уйдет из Динамо ради клуба из Кипра

"Бело-синие" продолжают избавляться от не основных футболистов

Форвард сборной Украины и "Динамо" Артем Беседин готов завершить выступления за киевский клуб. Футболистом интересуются зарубежные команды.

Беседин может продолжить карьеру в кипрском клубе АЕЛ, сообщает ThemaSports.

26-летний Артем Беседин решил кардинально изменить карьеру. Форвард собирается уйти из киевского "Динамо", где он так и не сумел стать футболистом основного состава.

Футболист играл в сборных Украины всех возрастов: от юношеской до основной национальной команды. Долгое время в "Динамо" считали, что Беседин сумеет стать главным бомбардиром "бело-синих" на долгие годы. У форварда есть потенциал и талант, однако он склонен к травмам. Именно это мешает Артему оправдать ожидания.

Перспективы Беседина

В 2015-м году "Динамо" отдавало Беседина в аренду в харьковский "Металлист", а уже в ближайшее время Артем может снова покинуть столичный клуб. Президент кипрской команды АЕЛ Андреас Софоклеус ждет окончательного разрешения президента "Динамо" Игоря Суркиса относительно этого трансфера. Речь идет об аренде до конца сезона.

За свою карьеру в "Динамо" Артем Беседин сыграл в общей сложности 143 поединка, в которых забил 35 голов. В сезоне 2022/2023 на его счету одна результативная передача в 20 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го года.

Напомним, другой нападающий "бело-синих" Владислав Кулач официально покинул столичный клуб. Он переезжает в Азербайджан. Футболист будет выступать за местный футбольный клуб "Зира".

А полузащитник "Динамо" Богдан Леднев получил тяжелую травму. Молодой футболист несколько месяцев проведет в лазарете. Ему диагностировал перелом голени.