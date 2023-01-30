Футболист Динамо Богдан Леднев получил тяжелую травму

Удар по чемпионским амбициям: игрок "Динамо" получил тяжелую травму и пропустит три месяца
Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев получил тяжелую травму. Молодой футболист несколько месяцев проведет в лазарете.
Медицинский штаб "Динамо" диагностировал Ледневу перелом голени, сообщает официальный сайт клуба.
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24-летний Богдан Леднев не поможет "Динамо" в ближайшие месяцы. Полузащитник только недавно вернулся в киевский клуб после аренды в венгерском "Ферехваре". По итогам сборов тренерский штаб должен был определиться по поводу будущего Леднева в команде. Однако у Богдана не будет шанса проявить себя в составе команды Мирчи Луческу.
Несчастный случай с Ледневым
Врачи "Динамо" диагностировали футболисту перелом голени. Срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев. Это означает, что Леднев не сможет выйти на поле как минимум до мая текущего года. Он может больше не сыграть в этом сезоне.
Богдан Леднев успел провести за "Ферехвар" в сезоне 2022/2023 13 поединков. Он не забил ни одного гола, но сделал две результативные передачи.
Напомним, бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Морозюк официально завершил карьеру. Он перешел на административную должность в достаточно неоднозначном футбольном клубе. Речь идет о проекте россиянина Евгения Савина под названием "Красава".
Также стало известно, что форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач официально покинул столичный клуб. Он переезжает в Азербайджан. Футболист будет выступать за местный футбольный клуб "Зира".