Футболист Динамо Богдан Леднев получил тяжелую травму

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на еще одного футболиста

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев получил тяжелую травму. Молодой футболист несколько месяцев проведет в лазарете.

Медицинский штаб "Динамо" диагностировал Ледневу перелом голени, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний Богдан Леднев не поможет "Динамо" в ближайшие месяцы. Полузащитник только недавно вернулся в киевский клуб после аренды в венгерском "Ферехваре". По итогам сборов тренерский штаб должен был определиться по поводу будущего Леднева в команде. Однако у Богдана не будет шанса проявить себя в составе команды Мирчи Луческу.

Несчастный случай с Ледневым

Врачи "Динамо" диагностировали футболисту перелом голени. Срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев. Это означает, что Леднев не сможет выйти на поле как минимум до мая текущего года. Он может больше не сыграть в этом сезоне.

Богдан Леднев успел провести за "Ферехвар" в сезоне 2022/2023 13 поединков. Он не забил ни одного гола, но сделал две результативные передачи.

Напомним, бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Морозюк официально завершил карьеру. Он перешел на административную должность в достаточно неоднозначном футбольном клубе. Речь идет о проекте россиянина Евгения Савина под названием "Красава".

Также стало известно, что форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач официально покинул столичный клуб. Он переезжает в Азербайджан. Футболист будет выступать за местный футбольный клуб "Зира".