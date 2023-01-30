Футболіст Динамо Богдан Лєднєв отримав тяжку травму

Мірча Луческу не зможе розраховувати на ще одного футболіста

Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв отримав тяжку травму. Молодий футболіст кілька місяців проведе у лазареті.

Медичний штаб "Динамо" діагностував Лєднєву перелом гомілки, повідомляє офіційний сайт клубу.

24-річний Богдан Лєднєв не допоможе "Динамо" у найближчі місяці. Півзахисник лише нещодавно повернувся до київського клубу після оренди в угорському "Ферехварі". За підсумками зборів тренерський штаб мав визначитися з приводу майбутнього Лєднєва у команді. Проте Богдан не матиме шансу проявити себе у складі команди Мірчі Луческу.

Нещасний випадок із Лєднєвим

Лікарі "Динамо" діагностували футболістові перелом гомілки. Термін відновлення після такої травми та повернення у тренувальний процес становить близько трьох місяців. Це означає, що Лєднєв не зможе вийти на поле як мінімум до травня цього року. Він може більше не зіграти цього сезону.

Богдан Лєднєв встиг провести за "Ферехвар" у сезоні 2022/2023 13 поєдинків. Він не забив жодного гола, але зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Морозюк офіційно завершив кар'єру. Він перейшов на адміністративну посаду у досить неоднозначному футбольному клубі. Йдеться про проєкт росіянина Євгена Савіна під назвою "Красава".

Також стало відомо, що форвард київського "Динамо" Владислав Кулач офіційно покинув столичний клуб. Він переїжджає до Азербайджану. Футболіст виступатиме за місцевий футбольний клуб "Зіра".