Форвард Артем Бєсєдін піде з Динамо заради клубу з Кіпру

"Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу
Форвард збірної України та "Динамо" Артем Бєсєдін готовий завершити виступи за київський клуб. Футболістом цікавляться закордонні команди.
Бєсєдін може продовжити кар'єру в кіпрському клубі АЕЛ, повідомляє ThemaSports.
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26-річний Артем Бєсєдін вирішив кардинально змінити кар'єру. Форвард має намір піти з київського "Динамо", де він так і не зумів стати футболістом основного складу.
Футболіст грав у збірних України різного віку: від юнацької до основної національної команди. Довгий час у "Динамо" вважали, що Бєсєдін зможе стати головним бомбардиром "біло-синіх" на довгі роки. У форварда є потенціал та талант, проте він схильний до травм. Саме це заважає Артему виправдати очікування.
Перспективи Бєсєдіна
2015-го року "Динамо" віддавало Бєсєдіна в оренду в харківський "Металіст", а вже найближчим часом Артем може знову залишити столичний клуб. Президент кіпрської команди АЕЛ Андреас Софоклеус чекає на остаточний дозвіл президента "Динамо" Ігоря Суркіса щодо цього трансферу. Йдеться про оренду до кінця сезону.
За свою кар'єру в "Динамо" Артем Бєсєдін зіграв загалом 143 поєдинки, в яких забив 35 голів. У сезоні 2022/2023 на його рахунку одна результативна передача у 20 матчах у всіх турнірах. Контракт форварда з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, інший нападник "біло-синіх" Владислав Кулач офіційно залишив столичний клуб. Він переїжджає до Азербайджану. Футболіст виступатиме за місцевий футбольний клуб "Зіра".
А півзахисник "Динамо" Богдан Лєднєв отримав тяжку травму. Молодий футболіст кілька місяців проведе у лазареті. Йому діагностував перелом гомілки.