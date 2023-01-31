Ілля Забарний переїде до Борнмута за 23 млн фунтів

Лідер "Динамо" гратиме в одній лізі з Мудриком: скільки "Борнмут" заплатить за Іллю Забарного
Захисник збірної України Ілля Забарний може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця київського "Динамо" зацікавлений один з аутсайдерів АПЛ.
Кияни ведуть переговори щодо трансферу футболіста з "Борнмутом", повідомив спортивний журналіст Фабриціо Романо.
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20-річний Ілля Забарний може стати футболістом англійського клубу в останній день трансферного зимового вікна-2023. У його послугах зацікавлений "Борнмут". Переговори з київським "Динамо" пройшли швидко і перебувають у фінальній стадії.
Догляд Забарного
Вже у вівторок, 31 січня, молодий захисник вирушить до Туреччини, де пройде медичний огляд та підпише контракт із командою англійської Прем'єр-ліги. Зарплата вихованця "Динамо" у "Борнмуті" зросте, але головним стимулом для нього стане можливість грати в одному із найсильніших чемпіонатів Європи.
"Борнмут" заплатить "Динамо" за молодого футболіста 23 млн фунтів стерлінгів. Крім цього, київський клуб отримає двадцять відсотків від подальшого продажу захисника.
У сезоні 2022/2023 Ілля Забарний провів за "Динамо" 25 поєдинків у всіх турнірах. Його контракт із київським клубом діє до літа 2026-го року.
За підсумками 20 зіграних турів "Борнмут" посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда Гарі О'Ніла знаходиться у зоні вильоту. Вже в наступному матчі "вишневий" має зіграти проти "Брайтона", в який може перейти захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко.
Нагадаємо, інший нападник "біло-синіх" Владислав Кулач офіційно залишив столичний клуб. Він переїжджає до Азербайджану. Футболіст виступатиме за місцевий футбольний клуб "Зіра".
А півзахисник "Динамо" Богдан Леднєв отримав тяжку травму. Молодий футболіст кілька місяців проведе у лазареті. Йому діагностував перелом гомілки.
Тим часом форвард "Дніпра-1" Артем Довбик також має попит серед відомих європейських команд. Проте нинішній клуб бомбардира збільшив трансферну вартість футболіста, тому він, напевно, залишиться в Україні до літа.